مدیرکل حراست استانداری کرمانشاه معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، علیرضا حیدری به عنوان مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری کرمانشاه معرفی شد و از خدمات محمد مبین در این مسئولیت قدردانی به عمل آمد.

استاندار کرمانشاه در این مراسم با تأکید بر جایگاه حراست در حکمرانی هوشمند، اظهار کرد: حراست باید با شناخت دقیق محیط، پیش‌بینی تهدیدها و ارائه تحلیل‌های صادقانه، مدیران را برای اتخاذ تصمیم‌های دقیق، کم‌هزینه و اثربخش همراهی کند.

وی حراست را دیده‌بان امین سازمان دانست و افزود: مأموریت این مجموعه تنها به شناسایی آسیب‌ها محدود نمی‌شود، بلکه پیش‌بینی تهدیدها، تقویت فرصت‌ها و کمک به پایداری حرکت سازمان نیز از وظایف مهم حراست است و مسائل باید پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی شوند.

حبیبی با اشاره به اهمیت اطلاعات صحیح و تحلیل دقیق در مدیریت استان تصریح کرد: اطلاعات درست، تحلیل صادقانه و مشورت امینانه از ارزشمندترین پشتوانه‌های مدیریت هستند و مجموعه حراست از این منظر سرمایه‌ای مهم برای تحقق حکمرانی هوشمند به شمار می‌رود.

استاندار کرمانشاه همچنین بر توجه به سرمایه انسانی و حفظ کرامت کارکنان تأکید کرد و گفت: حراست در کنار وظایف صیانتی خود باید از کرامت انسانی، عدالت سازمانی و آرامش روانی کارکنان نیز پاسداری کند؛ چرا که حمایت از نیروهای سالم، متخصص و توانمند، انگیزه و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

وی پیشگیری از فساد اداری و شناسایی به‌موقع گلوگاه‌های آسیب را از دیگر وظایف مهم حراست عنوان کرد و افزود: حمایت از مدیران پاکدست و مسئولیت‌پذیر و ایجاد جسارت برای انجام اقدامات نوآورانه و مبتکرانه ضروری است و باید میان صیانت و حمایت از مدیران توانمند توازن برقرار شود.

حبیبی بر ضرورت دانش‌بنیان شدن فعالیت‌های حراستی و بهره‌گیری از فناوری و داده‌های معتبر تأکید کرد و اظهار کرد: حراست آینده باید تحلیل‌محور و فناورمحور باشد و از گزارش‌محوری به سمت تحلیل‌محوری حرکت کند؛ استفاده هوشمندانه از فناوری و داده‌های معتبر نیز قدرت پیش‌بینی و سرعت واکنش سازمان را افزایش می‌دهد.

استاندار کرمانشاه ارتباط حراست با مردم و شناخت تحولات اجتماعی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: سرمایه حراست تنها ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی نیست، بلکه ارتباط صادقانه و اعتمادآفرین با مردم و شنیدن صدای جامعه نیز اهمیت دارد و بسیاری از واقعیت‌ها از مسیر شناخت دقیق جامعه آشکار می‌شود.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای بهره‌گیری از مشکلات اقتصادی و برخی مطالبات اجتماعی افزود: دشمن تلاش می‌کند با تحریک اختلافات و فرسایش سرمایه اجتماعی، میان مردم و مسئولان شکاف ایجاد کند و شکست خود را در میدان نبرد به عرصه اجتماعی بکشاند.

حبیبی در پایان بر ضرورت صیانت از وحدت و انسجام ملی، تقویت امید و اعتماد عمومی و پاسخگویی مسئولانه به مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: تداوم خدمت‌رسانی صادقانه مهم‌ترین سد در برابر این طراحی‌ها است و حراست باید در چارچوب قانون، نسبت به تهدیدهای سازمان‌یافته علیه امنیت و انسجام جامعه حساس و مسئولانه عمل کند.