تیم امید به عبدی و همکارانش باخت؛ فدراسیون باید پاسخگو باشد

حسن روشن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حذف تیم امید از بازی‌های آسیایی توضیح داد و تاکید داشت که عامل این ناکامی اشتباه فدراسیون در انتخاب گزینه های ناکاربلد برای کادر فنی است.

تیم امید به حسین عبدی و همکارانش باخت

وی گفت: متأسفانه تیم امید ما مقابل کره شمالی افتضاح بود و با یک شکست سنگین حذف شد. البته امیدها قبل از باخت به کره شمالی به حسین عبدی و همکارانش باختند. سرمربی‌ای که هیچ سابقه مربیگری در هیچ تیمی نداشته و حتی در تیم ملی جوانان هم موفق نبوده است.

معلوم نیست عبدی چگونه سرمربی تیم امید شد

وی ادامه داد: چرا او چرا باید بدون کارنامه درخشان هدایت تیمی را به‌عهده بگیرد که قرار است آینده فوتبال ایران را تضمین کند. حسین عبدی مشخص نیست به کجا وصل بوده که توانست در اوج بی‌تجربگی و ناکامی در تیم ملی جوانان هدایت امیدها را داشته باشد. متأسفانه کادر فنی او هم مثل خودش کم‌تجربه بوده و کارنامه روشنی در مربیگری نداشتند. سرمربی امیدها می‌توانست از یک یا دو مربی باتجربه و کاربلد استفاده کند تا چنین افتضاحی را به بار نیاورد. در هر صورت تیم امید با اشتباهات کادر فنی حذف شد تا امیدوار باشیم در آینده مربیانی هدایت امید را به‌عهده بگیرند که بر اساس ضوابط و تجربه به این سمت برسند، نه با رابطه و زدوبند.

تعویض‌ها عجیب و اشتباه بود

وی با انتقاد از تعویض‌های کادر فنی تیم امید گفت: نمی‌دانم دلیل تعویض گلزن بازی برابر کره شمالی چه بوده است. چرا وقتی سه گل از حریف عقب هستیم باید مدافع به زمین بیاوریم که گل‌های بیشتری از حریف نخوریم. این حجم از اشتباهات قابل قبول نیست و عبدی باید جواب منطقی به کارشناسان، اصحاب رسانه و علاقه‌مندان به فوتبال بدهد. حسین‌زاده در لیگ یک گلزن خوب است، ولی در تیم امید نیمکت‌نشین می‌شود. سرمربی و کادر فنی او نشان دادند که شایسته مربیگری در رده‌های ملی نیستند و نیاز به تجربه بیشتر دارند.

فدراسیون باید پاسخگو باشد

کارشناس فوتبال با انتقاد از انتخاب‌های اشتباه فدراسیون فوتبال گفت: مشخص نیست فدراسیون فوتبال بر چه اساسی و با چه معیاری کادر فنی تیم امید را انتخاب کرد و از کنار مربیان کاربلد به‌راحتی گذشت و به مربیان بی‌تجربه و امتحان‌پس‌داده اعتماد کرد. فدراسیون فوتبال حالا باید پاسخگو باشد که چرا دست به چنین کار اشتباهی زده است. آیا باز هم چنین اشتباهی را انجام خواهیم داد؟ فدراسیون باید شفاف به علاقه‌مندان فوتبال پاسخ روشن بدهد و باید از همین امروز به فکر استخدام یک کادر فنی قوی برای تیم امید باشد.

تیم‌های لیگ برتری ضرر کردند

روشن در خصوص تعطیلی لیگ به‌خاطر تیم امید و تیم ملی بزرگسالان گفت: لیگ بیست‌وششم تازه جذاب شده بود و به قول فوتبالی‌ها جا افتاده بود. اما این تعطیلی به ضرر تیم‌های لیگ برتری شد که دوباره باید بدنسازی داشته باشند، به دنبال بازی تدارکاتی باشند و به نوعی دوباره باید از نو شروع کنند. امیدها که موفق نبودند و باید ببینیم بزرگسالان در دو بازی دوستانه برابر ازبکستان و روسیه چه خواهند کرد. در مجموع همه از این تعطیلی متضرر شدند و در مجموع باید امیدوار باشیم که تغییرات اساسی در تیم‌های ملی پایه به وجود بیاید تا شاید بتوانیم از این شکست‌ها و حذف شدن‌های سریالی عبور کنیم تا در آینده در تمامی رده‌ها حرفی برای گفتن داشته باشیم. در غیر این صورت اگر بخواهیم با همین شکل پیش برویم، هرگز موفق نخواهیم بود و از فوتبال آسیا هم عقب خواهیم ماند.