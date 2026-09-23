به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکان رئیس جمهور در سخنرانی خود هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آمریکا، اظهار کرد : دیروز رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود ایران را تروریست اعلام کرد در حالی که ما قربانی تروریسم هستیم.
وی افزود : من از ایرانی میآیم که رهبر ما را [آمریکاییها و اسرائیلیها] به هیچ دلیلی قانونی ترور کردند. من از ایرانی میآیم که آنها مدرسهای را بمباران کردند و دانش آموزان ما را با اسلحه آمریکایی و اسرائیلی کشتند.، در حالی که هیچ گناهی نداشته و هیچ جرمی مرتکب نشده بودند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: لامرد یکی از شهرهای ایران است آنها سالن ورزشی را که بچهها در آن ورزش میکردند آمریکا آنجا را بمبهای خوشهای که به چند هزار تکه تقسیم میشد بمباران کرده و کشت. همچنین دانشمندان مردم زنان و بچهها را و کودکان بیگناه را که هیچ گناهی مرتکب نشده بودند را بمباران کرده و کشت. کسانی که تروریسم هستند و تروریسم را تربیت میکنند به ما میگویند که شما تروریست هستید در حالی که از خودمان دفاع میکنیم و تروریست نیستیم.
اسرائیل هر که را دلش میخواهد، بمباران و ترور میکند
پزشکیان تاکید کرد: مردم بیگناه ما آماج حملات نوجوانمردانهای است که آنها به کشور ما تحمیل کردهاند و ما با قدرت از خود دفاع کردیم.
وی ادامه داد: آمریکا و اسرائیل با آخرین فناوری و تجهیزات به ما حمله کردند و مردم ما با قدرت ایستادند و مقابله کردند، اما ما در مقابل آنها سر خم نکردیم و پاسخ دادیم. با این حال، ما مردم غیر نظامی را هدف قرار ندادیم. آنها از سرزمینهایی که آمده بودند، به مدرسه ما، بیمارستان ما، دانشگاه ما، پلها و زیرساختهای ما حمله کردند و تمام این اقدامات خلاف قوانین بینالمللی است.
پزشکیان عنوان کرد: وقتی مسئولیت را بر عهده گرفتم، در روز اول اسماعیل هنیه را در تهران ترور کردند. اسرائیل هر حکومت، هر دولت و هر منطقهای را که دلش میخواهد، بمباران و ترور میکند. در غزه بیش از ۸۰ هزار انسان بیگناه را قتلعام کردهاند و بیش از چندین صد هزار انسان آواره هستند. نسلکشی انجام میدهند و از ابزارها و فناوریهایی که در اختیار دارند استفاده میکنند، اما سپس میگویند دیگران تروریست و عامل ناآرامی هستند.
وی بیان کرد: آیا ما عامل ناآرامی هستیم؟ ما که میخواهیم مستقل زندگی کنیم و نمیخواهیم سر خم کنیم، ناآرام هستیم؟ اگر کسانی که ترور میکنند، میکشند و جنایت میکنند، عامل امنیت و صلح هستند، این چه منطقی است؟ آنها اصلاً هیچیک از قوانین بینالمللی را رعایت نمیکنند. این همان چیزی است که ما با آن مواجه هستیم.
ما قدرت لازم را میخواهیم زیرا ملتی که نتواند از خودش دفاع کند را له میکنند
رئیسجمهور گفت: ما چیزی نمیخواهیم و پاسخ خودمان را یافتهایم. ما قدرت لازم را میخواهیم؛ زیرا ملتی که نتواند از خودش دفاع کند، در این دنیا او را له میکنند. دنیایی است که قدرتمندان آن به جای اینکه به فکر مردم، انسانیت، عدالت و دموکراسی باشند، عامل ویرانی، تخریب و نابودی هستند و هر کسی را که بخواهند تخریب کنند، نام تروریست بر او میگذارند.
وی با تاکید به صلح طلبی تاریخی ایرانیان، افزود: ایران در ۲۰۰ سال گذشته به هیچ کشوری حمله نکرده و همیشه از خودمان دفاع کردهایم، اما اکنون باید متهم شویم که ما تروریست و عامل ناامنی در منطقه هستیم. این موضوع باعث شده است که راهبردی که برای خودمان انتخاب کنیم این باشد که قدرت میخواهیم تا از خودمان دفاع کنیم؛ قدرت نمیخواهیم که تجاوز کنیم.
پزشکیان ادامه داد: انرژی هستهای را برای توسعه میخواهیم، برای ساختن بمب، تخریب و تهدید جامعه نمیخواهیم و برای امنیت و مشارکت میخواهیم.
رئیسجمهور عنوان کرد: ملت ایران در هفت ماه گذشته، هر شب در خیابان بودند تا از ایران ما دفاع کنند و اجازه ندهند کسانی که آمریکا و اسرائیل به آنها سلاح داده بودند، بیایند و ناامنی را در داخل کشور ایجاد کنند. هفت ماه مردم ایران شبانهروز در خیابان بودند. مردم، قدرت ما هستند و ما با قدرت مردم ایستادیم.
وی بیان کرد: ایران باید آنقدر قدرتمند باشد که بقا و پیشرفتش را تهدید نکنند؛ آنقدر مسئول باشد که قدرتش را برای سلطه به کار نگیرد و آنقدر دوراندیش باشد که امنیت خود را در ناامنی همسایگان جستوجو نکند.
برای دفاع از کشورمان از هیچکس اجازه نمیگیریم
پزشکیان اظهار کرد: درباره دفاع ایران، ما سامانه دفاعی خود را برای آن ساختهایم که هیچکس تصور نکند بمباران شهرهای ایران بیپاسخ خواهد ماند. قدرت نظام ایران برای دفاع است، اما روشن میگوییم ما برای دفاع از کشورمان از هیچکس اجازه نمیگیریم.
وی افزود: انرژی را برای توسعه میخواهیم. سالهاست درباره برنامه هستهای ایران با زبان سانتریفیوژ، غنیسازی، تحریم و بمب سخن میگویند، اما برای ملت ما فناوری هستهای بخشی از حق توسعه است. انرژی هستهای برای بیماران ما درمان، برای کشاورزی امنیت غذایی، برای صنعت فناوری و برای آینده، برق پایدار است.
رئیسجمهور گفت: ایران نمیپذیرد دانش هستهای امتیاز انحصاری چند کشور باشد. ایران سلاح هستهای را عامل امنیت نمیداند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلحآمیز صرفنظر نخواهد کرد.
وی ادامه داد: بهصراحت میگوییم نه سلاح هستهای و نه محرومیت از دانش هستهای؛ موضع هستهای ایران در میدان جنگ حل نمیشود؛ راهحل، توافقی است که به اطمینانی معتبر از صلحآمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
پزشکیان عنوان کرد: اصل سوم، مشارکت برای امنیت است. ما در منطقهای زندگی میکنیم که جنگ مرز نمیشناسد و بحران یک کشور به همسایگانش سرایت میکند. از همین رو، ایران همسایگان خود را رقیب امنیت خویش نمیبیند. ما همسایگان خود را قوی میخواهیم.
وی بیان کرد: در آبراهی که تنگه هرمز است، نمیتوانیم بپذیریم همه از این آبراه بهره ببرند و همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه، بر اثر تحریمهای ظالمانه، از استفاده از آزادی کشتیرانی حتی در آبهای خودش محروم باشد.
غزه نماد شکست سازوکارهای بینالمللی در جلوگیری از رنج غیرنظامیان است
رئیسجمهور با اشاره به محاصره دریایی کشورمان توسط آمریکاییها، گفت: راه را بر ما میبندند، بعد اسلحه و مواد منفجره و موشک و انرژی برای نابودی کشورها را از همان آبراه منتقل میکنند. این امکانپذیر نیست و نمیتوانند این کار را انجام دهند.چون ما اجازه نخواهیم داد که چنین اتفاقی در کشور ما رخ دهد.
وی با اشاره به استقرار ناوگان امریکاییها در آبهای منطقه غرب آسیا، گفت : استقرار دائمی ناوگانهای متخاصم و گسترش جنگ، امنیت نمیآورد. امنیت کشتیرانی را نمیتوان با امنیت کشورهای ساحلی به هم ریخت.
رئیسجمهور در رابطه با فلسطین اظهار کرد : فلسطین همچنان زخمی بر پیکر وجدان جامعه جهانی است و غزه همچنان نماد شکست سازوکارهای بینالمللی در جلوگیری از رنج غیرنظامیان است. دهههاست که قطعنامهها صادر میشوند، اما اشغال و خشونت ادامه دارد.
وی افزود: ما نمیتوانیم از صلح سخن بگوییم، اما فلسطین را نادیده بگیریم. صلح پایدار در غرب آسیا بدون عدالت برای فلسطین پایدار نخواهد ماند. تا زمانی که اشغال، تجاوز و بیعدالتی در جهان باشد، مقاومت تداوم خواهد یافت.
وی ادامه داد: تا زمانی که تجاوز و بیعدالتی در جهان باشد، مقاومت تداوم خواهد یافت. اگر شکلی از آن آسیب ببیند، به اشکال دیگر و چهبسا نیرومندتر، بار دیگر ظهور پیدا خواهد کرد.
تا پای جان برای دفاع از ایران ایستادهایم
پزشکیان با اشاره به کشتار در غزه، اظهار کرد: غزه با وجود کشتار بیوقفه و ویرانی گسترده، ایمان مردم را آشکار ساخت که مقاومت را نمیتوان با بمب و محاصره وادار به تسلیم کرد. این ذات انسان است؛ ذات طبیعت انسان است. اگر یک انسان را از سرزمینش بیرون کنند، مقاومت میکند. اگر یک انسان، خانه و کاشانهاش را بمباران کنند، مقاومت میکند. [ اگر] مقاومت نکند پس چه کند؟ بپذیرد که قلدری کنند؟ بپذیرد که او را از خانه و کاشانه بیرون کنند و او در مقابل این تجاوز ساکت بماند و اگر خواست از خودش دفاع کند، بگویند اینها تروریست هستند؟
رئیسجمهور گفت: ادبیات جدیدی که در دنیایی که امروز ما در آن زندگی میکنیم، معلوم است؛ مسائل منطقه ما پیش از آنکه به بهانه جنگ قدرتهای دوردست بدل شود، در خود منطقه و توسط کشورهای منطقه مجال حل دارد. استقلال راهبردی یعنی رابطه با هیچ قدرت خارجی به امکان جنگ علیه همسایه تبدیل نشود.
وی در سخنی خطاب به همه کسانی که در تصمیمگیری، طراحی و اجرای حمله به سرزمین ایران مسئول بودند، گفت: ملت ما قدرت نظامی و آثار تصمیمهای مخرب آنها را از نزدیک تجربه کرد و آنها تابآوری ایران را آزمودهاند و اکنون بهخوبی میدانند که ایران را نمیتوان با جنگ وادار به تسلیم کرد.
پزشکیان عنوان کرد: ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمیترسیم و برای صلح از مذاکره نمیگریزیم و تا پای جان برای دفاع از ایران ایستادهایم.
رئیسجمهور با بیان آنکه موضوع این اجلاس بازسازی اعتماد است، اظهار کرد : اعتماد با حرف نمیشود، بلکه نیازمند پرهیز از معیارهای دوگانه است. بمب اتم و دیگر سلاحهای کشتار جمعی این منطقه در دست رژیم اسرائیل است، اما بازرسیها از ایران درخواست میشود.
بمب اتم در اسرائیل است، اما بازرسان در ایران
وی افزود: اسرائیل ۷۰ هزار نفر را در غزه قتلعام کرد، اما ایران در پشت میز مذاکره بمباران شد. اسرائیل بمب اتم دارد، عضو انپیتی نیست، در تمام عمر ننگینش یک بازرس را به سرزمینش راه نداده، اما میلیاردها دلار سلاح رایگان پاداش میگیرد و مصونیت دارد که هر پایتختی را که خواست بمباران کند.
پزشکیان تاکید کرد: بمب اتم در اسرائیل است، اما بازرسان در ایران. اسرائیل میکشد، ولی ایران تحریم میشود و این تراژدی است که به هر کسی بگویی، خندهاش میگیرد. او[ آمریکا ] میکشد و تحریم میکند و بعد تحریم، فقرا، بیماران و مردم بیگناه را در حقیقت نشانه میگیرد و این کاری است که آمریکا میخواهد با کشورها و بهخصوص با ایران بکند که مردم را در حقیقت قربانی بکند.
رئیسجمهور عنوان کرد: اگر در پی عدالت هستیم، دوست و رقیب باید با یک معیار محاسبه شود. حقوق بشر ابزار رقابت ژئوپلیتیک نیست. ایران امتیاز ویژه نمیخواهد؛ حقوق برابر میخواهد و مسئولیت آن را میپذیرد.
وی افزود: ایران در تاریخ طولانی خود یک حقیقت را به روشنی آموخته است؛ جهان بدون داشتن قدرت خطرناک است، اما جهانی که فقط زبان قدرت را بفهمد، امنیت پایدار نخواهد داشت.
پزشکیان اظهار کرد: اگر حقوق بینالملل فقط زمانی اجرا شود که با منافع قدرتمندان سازگار باشد، کشورهای بیشتری به این نتیجه خواهند رسید که برای تأمین امنیت خود تنها به قدرت خویش متکی باشند. این، آغاز جهانی خطرناکتر برای همه ما خواهد بود.
ایران به سوی جهان دست همکاری دراز میکند
رئیسجمهور گفت: نباید اجازه دهیم که قرن بیستویکم به دوران بازگشت به سیاست زورمندان و حکومت زورمداران تبدیل شود. نباید جهانی بسازیم که در آن قدرت نظامی جای مشروعیت، تحریم جای دیپلماسی، ترور جای سیاست و جنگ جای گفتوگو را بگیرد.
وی ادامه داد: ایران به سوی جهان دست همکاری دراز میکند. ما جهان را نه به جنگ دیگر، بلکه به صلح و عدالت فرا میخوانیم؛ نه از سر ضعف، بلکه از سر اعتماد به قدرت خود و فهم این حقیقت که هیچکس در این منطقه بهتنهایی امنیت نخواهد داشت؛ یا امنیت را با یکدیگر خواهیم ساخت یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد.
پزشکیان عنوان کرد: ما به ساختن آینده میاندیشیم که در آن امنیت، عدالت و کرامت انسانی، حقوقی سلبناشدنی و مشترک برای همه ملتها باشد؛ آیندهای که در آن هیچ ملتی به حاشیه رانده نشود، هیچ صدایی در هیاهوی قدرت گم نشود و هیچ قدرتی حق نداشته باشد آینده دیگران را به جای آنان رقم بزند.
رئیسجمهور گفت: نظمی که شایسته نظام بینالمللی باشد، باید بر پایه برابری ملتها، عدالت، انصاف و اراده مشترک بشریت استوار شود؛ زیرا صلحی که برای همه نباشد، صلح نیست و عدالتی که شامل همه بشود، عدالت نیست.
وی ادامه داد: کلام آخر اینکه سخنان دیروز رئیسجمهور آمریکا نزد افکار عمومی دنیا، اندیشمندان، سیاستمداران و حقوقدانان، نشانه بارزی از خوی قلدری و منطق زور و مغایر با صریح منشور ملل متحد است.
پزشکیان خطاب به رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد: ایشان بداند که تهدید، ملت ما را منسجمتر میکند، قویتر میکند و مقاومت ایرانیان را بیشتر میکند و ملت ایران در برابر زور، سر خم نخواهد کرد و متجاوزان را پشیمان خواهند کرد.
رئیسجمهور گفت: اینها چیزی است که باید ترامپ و کسانی که میخواهند قلدری بکنند، بفهمند. ما آماده گفتوگو هستیم، اما بدانند که زبان زور را نخواهیم پذیرفت.
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