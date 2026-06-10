پورحیدری: ۷۳۰ پرونده برای نانوایان متخلف در گیلان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر چهارشنبه در بازدید از واحدهای خبازی اظهار کرد: علیرغم مناسب سازی قیمت نان کیفیت پخت نان به سطح مطلوب نرسیده است.

وی با بیان اینکه بخشی از دلایل عدم کیفیت نان وابسته به نوع آرد خبازی و گندم اختصاصی به گیلان است تاکید کرد: اداره غله و جهاد کشاورزی نسبت به تامین مواد اولیه بهتر برای عمل آوری و تولید آرد مطلوب با حساسیت اقدام نمایند و بخشی دیگر مربوط به نانوا است که قطعاً با عمل آوری و تخمیر درست می‌تواند نان مرغوب‌تری به مردم عرضه کند.

به گفته پورحیدری از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و ۴۰۸ واحد خبازی بازرسی شد که منجر به تشکیل ۷۳۰ پرونده تخلف به ارزش قریب به ۱۵ میلیارد ریال شده است.

مدیرکل صمت گیلان روسای اتحادیه آرد و نان استان را مسئول مستقیم تخلفات نانوایی‌ها دانست و تاکید کرد: روسای اتحادیه‌ها بایستی به صورت میدانی به اتفاق بازرسین اصناف جهاد به صورت مستمر از نانوایی‌ها بازرسی داشته باشند و کار اصلی روسای اتحادیه ها نظارت بر امور واحدهای صنفی زیر مجموعه می‌باشد که در صورت عدم نظارت به کمیسیون نظارت استان احضار خواهند شد.

وی تولید و پخت صحیح نان را از اولویت‌های مطالبات مردمی برشمرد و تصریح کرد: هرچند قیمت گذاری اخیر نان کشوری بوده است ولی مردم نمی‌توانند هم شاهد افزایش بهای نان باشند و هم کیفیت پایین نان را تحمل کنند.