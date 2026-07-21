به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری با حضور روسای ادارات صمت ۱۶ شهرستان و معاونین، بر اجرایی‌سازی سیاست‌های راهبردی و نظارت هوشمند برای حل چالش‌های تولید و توزیع تأکید کرد و گفت: قرارگاه نظارت هوشمند در گیلان برای رصد لحظه ای کالا راه‌اندازی شده است.

مدیرکل صمت گیلان با اشاره به دستورالعمل‌های ابلاغی، اظهار کرد: قرارگاه نظارت و بازرسی هوشمند با هدف پیگیری روزانه وضعیت کمبود یا فراوانی کالاها به صورت داده‌محور تشکیل شده است و روسای ادارات صمت شهرستان‌ها موظفند خروجی‌های مؤثری در حوزه بازرسی و نظارت روزانه و آنی ثبت کنند.

پورحیدری در خصوص ناترازی برق و فشارهای وارده به صنایع استان، گفت: رویکرد ما تعامل حداکثری با مدیران بخش تولید برای تخصیص بهینه برق، گاز و تأمین سوخت کارخانجات است تا با مدیریت هوشمند دیسپاچینگ، خاموشی‌های حوزه تولید به حداقل برسد.

وی خطاب به روسای ادارات صمت شهرستان‌ها تأکید کرد: با هماهنگی فرمانداران، نظارت میدانی و سرکشی مداوم به واحدهای تولیدی برای شناسایی تنگناها و جلوگیری از کاهش تولید، وظیفه اصلی شماست.

مدیرکل صمت گیلان بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین برای جذب سهمیه ارزی استان تأکید و اضافه کرد: سهم هر کارت مبادلات مرزی ۴۵۰ دلار است و دارندگان کارت بازرگانی مرزنشینی، مجاز به واردات ۷۵۰ قلم کالا در طول سال هستند.

وی افزود: فعال‌سازی این ظرفیت، نیازمند همکاری جدی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و اعتبار کارت‌های بازرگانی مرزنشینی ۳ ساله بوده و متقاضیان می‌توانند برای صدور یا تمدید آن به بخشداری‌ها مراجعه کنند.

پورحیدری همچنین بر اجرای طرح نظارت ویژه بر نانوایی‌های آزادپز در راستای پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: بر اساس مصوبه ستاد بحران، دوگانه‌سوز کردن ۵۰ درصد واحدهای خبازی در هر شهرستان از اولویت‌های اصلی است.

وی گفت: این طرح در قالب «طرح شهید آبشناسان» اجرایی می‌شود و تسهیلاتی تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان کمک‌هزینه به واحدهای خبازی برای دوگانه‌سوز کردن اعطا خواهد شد.