به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حمداللهی، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه در دو ماهه نخست سال جاری، ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره بارنامه صادر شد، گفت: در این بازه زمانی، بالغ بر ۹۰ میلیون تن انواع کالا توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی در شبکه راه‌های کشور جابه‌جا شده است.

وی افزود: از مجموع کالاهای حمل‌شده در این مدت، ۱۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تُن به کالاهای ساختمانی و معدنی و ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به کالاهای کشاورزی، دامی و غذایی اختصاص داشته است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به نقش بنادر در تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز کشور، تصریح کرد: طی فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری، بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن انواع کالا از بنادر کشور تخلیه و از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای در سطح کشور حمل و توزیع شده است.

وی ادامه داد: عملیات گسترده جابه‌جایی کالا در کشور با فعالیت بیش از ۵۷۶ هزار راننده و بالغ بر ۴۸۵ هزار دستگاه ناوگان باری با میانگین عمر ۱۹ سال در محورهای بین‌شهری در حال انجام است.

حمداللهی با بیان اینکه شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای نقش مهمی در پایداری زنجیره تأمین کالا دارد، گفت: در حال حاضر ۵ هزار و ۶۶۳ شرکت و مؤسسه حمل‌ونقل کالا به همراه ۸۳ پایانه بار و شهرک حمل‌ونقل در سراسر کشور فعال هستند و فرآیند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم بدون وقفه در حال انجام است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در پایان با اشاره به وضعیت پوشش بیمه‌ای رانندگان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۵۷ هزار نفر از رانندگان و اعضای خانواده‌های تحت پوشش آنان در سامانه بیمه تکمیلی درمان ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۴۵۳ هزار و ۷۲۶ نفر را رانندگان تشکیل می‌دهند و از خدمات بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث بهره‌مند هستند.