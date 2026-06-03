به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان راهداری وحملونقل جادهای اعلام کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، نرخ شاخص تن-کیلومتر در بخش حملونقل جادهای کالا از روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ به میزان ۲۶.۵ درصد افزایش خواهد یافت.
نرخ شاخص تن-کیلومتر که پیش از این ۱۳ هزار و ۱۹۰ ریال بود، از زمان اجرای مصوبه جدید به ۱۶ هزار و ۶۸۰ ریال معادل ۲۶.۵ درصد افزایش خواهد رسید.
بر این اساس، شرکتهای فعال در حوزه حملونقل کالا باید مبنای نرخ حمل کالا توسط ناوگان حملونقل عمومی در سطح محورهای مواصلاتی را متناسب با شاخص نرخ جدید اعمال کنند.
افزایش نرخ شاخص تن - کیلومتر جابهجایی کالا در چارچوب مصوبات قانونی و با هدف ایجاد تعادل در هزینههای حمل، پشتیبانی از فعالیت ناوگان باری و ساماندهی بهتر فرآیند جابهجایی کالا در شبکه حملونقل جادهای کشور انجام شده است.
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