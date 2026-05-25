به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی‌فر، مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری اجرای طرح تجهیز ناوگان حمل‌ونقل کالا و مسافر به سامانه‌های موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS)، پایش برخط و مدیریت هوشمند تردد در سطح جاده‌های کشور را وارد مرحله عملیاتی کرده و علاوه بر ارتقاء ایمنی، به صرفه‌جویی در مصرف سوخت و تخصیص عادلانه آن بر اساس میزان پیمایش ناوگان کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به طی شدن مراحل تدوین مشخصات فنی و ارزیابی شرکت‌های مجاز، افزود: پس از تأیید شرکت‌های توانمند در حوزه نصب و پشتیبانی، فهرست آن‌ها به تشکل‌های صنفی و ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌های کشور ابلاغ شده است.

مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری بیان کرد: مهلت‌ زمانی تعیین شده برای نصب این سامانه در ناوگان اتوبوسی تا ۱۵ تیر، ناوگان سواری کرایه تا اول شهریور و ناوگان مینی‌بوسی تا اول آبان‌ماه سال جاری تعیین شده است.

زندی‌فر در پایان خاطرنشان کرد: عدم نصب سامانه در موعد مقرر، منجر به اعمال محدودیت در اخذ سند حمل و معاینه فنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی خواهد شد.