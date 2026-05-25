به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت دو سامانه جوی در روزهای سه‌شنبه (۵ خرداد) و چهارشنبه (۶ خرداد) خبر داد.

براساس این هشدار، در روز سه‌شنبه (۵ خرداد) نیمه شمالی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل شاهد فعالیت سامانه بارشی خواهد بود که پیامد آن رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک و در مناطق مستعد وقوع تگرگ پیش‌بینی شده است.

سازمان هواشناسی اثر مخاطره این سامانه را جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع تگرگ و صاعقه، وزش باد شدید موقت، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیاء از ارتفاعات و بروز خسارت به سازه‌های موقت و بخش کشاورزی اعلام کرد.

در همین راستا، توصیه‌های ایمنی صادرشده شامل خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، اجتناب از فعالیت‌های طبیعت‌گردی، کوه‌نوردی و جابجایی عشایر است. همچنین بر احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای بین‌شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و پیشگیری از خسارات ناشی از باد شدید، و نیز احتیاط در تردد و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال تأکید شده است.

هشدار دوم؛ افزایش گرادیان فشاری و گردوخاک

سازمان هواشناسی همچنین از افزایش شدید گرادیان فشاری از روز سه‌شنبه تا پایان روز چهارشنبه (۶ خرداد) هشدار داد و اعلام کرد: نوع مخاطره این سامانه شامل وزش باد شدید همراه با گردوخاک و کاهش شعاع دید عنوان شده است.

بر اساس اعلام این سازمان، مناطق تحت تأثیر این سامانه در روز سه‌شنبه شامل استان‌های اصفهان، مرکزی، سمنان، قم، چهارمحال و بختیاری، نیمه جنوبی همدان، شرق لرستان، دامنه شمالی خراسان جنوبی، یزد، نیمه جنوبی خراسان رضوی و جنوب استان تهران است.

همچنین در روز چهارشنبه، این شرایط در استان‌های مرکزی، اصفهان، جنوب همدان، شرق لرستان، چهارمحال و بختیاری، نیمه شمالی یزد، جنوب شرق خراسان رضوی، نوار شرقی خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت.

سازمان هواشناسی اثرات احتمالی این سامانه را شامل سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید افقی و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و همچنین احتمال خسارت به محصولات کشاورزی اعلام کرده است.

در بخش توصیه‌های ایمنی نیز آمده است: احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در مناطق کویری و بیابانی به‌ویژه برای گروه‌های حساس و همچنین رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی ضروری است.