جهش کشاورزی کردستان با ۴۴ پروژه جدید

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: همزمان با گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی، مجموعهای از پروژههای مهم و زیرساختی در بخش کشاورزی استان به بهرهبرداری خواهد رسید؛ پروژههایی که به گفته مسئولان، میتوانند نقطه آغاز مرحلهای تازه در مسیر تحول ساختاری بخش کشاورزی کردستان باشند.
این طرحها که در حوزههای مختلفی از جمله آب و خاک، صنایع کشاورزی، شیلات، منابع طبیعی، باغبانی، گلخانه و طیور اجرا شدهاند، در مجموع با سرمایهگذاری ۳۱۹۵ میلیارد ریال به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند؛ رقمی که نشاندهنده حجم قابل توجه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی استان و افزایش توجه به ظرفیتهای اقتصادی این حوزه است.
کارشناسان معتقدند اجرای همزمان این حجم از پروژهها در یک بازه زمانی مشخص، نشاندهنده تغییر رویکرد در مدیریت بخش کشاورزی استان است؛ رویکردی که بر توسعه زیرساختها، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و حرکت به سمت کشاورزی اقتصادی و دانشبنیان تأکید دارد.
در این میان، نقش بخش خصوصی و سرمایهگذاران نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
از سوی دیگر، شرایط اقلیمی و محدودیتهای منابع طبیعی در استان کردستان، ضرورت حرکت به سمت الگوهای نوین تولید، استفاده از فناوریهای جدید و توسعه روشهای بهرهور را دوچندان کرده است؛ موضوعی که در طراحی و اجرای این پروژهها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان، این پروژهها نه تنها در افزایش ظرفیت تولید نقش خواهند داشت، بلکه زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی نیز خواهند بود؛ موضوعی که میتواند در کاهش مهاجرت روستایی و تقویت اقتصاد محلی اثرگذار باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای ۴۴ پروژه همزمان در بخشهای مختلف کشاورزی، بیانگر عزم جدی دولت و مجموعه جهاد کشاورزی برای تحول در زیرساختهای تولید و حرکت به سمت کشاورزی اقتصادی و بهرهور است.
سرمایهگذاری ۳۱۹۵ میلیارد ریالی؛ جهش در زیرساختهای تولید
سعدی نقشبندی با بیان اینکه مجموع سرمایهگذاری انجامشده در این پروژهها به ۳۱۹۵ میلیارد ریال میرسد، افزود: این حجم از سرمایهگذاری نشاندهنده ظرفیت بالای بخش کشاورزی در استان کردستان و جذابیت آن برای سرمایهگذاران داخلی و بخش خصوصی است.
به گفته نقشبندی، سیاست اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، کاهش بروکراسی اداری و حمایت همهجانبه از فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی است.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که مسیر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی هموار شود تا بتوانیم شاهد رشد سریعتر پروژههای تولیدی و صنعتی در این بخش باشیم.
وی ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از اولویتهای جدی ماست، چرا که این صنایع میتوانند ارزش افزوده محصولات کشاورزی را افزایش داده و از خامفروشی جلوگیری کنند.
حرکت از کشاورزی سنتی به کشاورزی دانشبنیان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت تحول در روشهای تولید اظهار داشت: یکی از اهداف مهم ما در برنامههای توسعهای استان، گذار از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی نوین، اقتصادی و مبتنی بر فناوری است.
وی افزود: در همین راستا، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، استارتاپهای کشاورزی و استفاده از فناوریهای نوین در دستور کار جدی سازمان قرار دارد. این رویکرد علاوه بر افزایش بهرهوری، موجب کاهش هزینههای تولید، مصرف بهینه منابع و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی خواهد شد.
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از اولویتهای جدی جهاد کشاورزی کردستان، چرا که این صنایع میتوانند ارزش افزوده محصولات کشاورزی را افزایش داده و از خامفروشی جلوگیری کنند
نقشبندی تأکید کرد: آینده کشاورزی در گرو دانش، فناوری و نوآوری است و استان کردستان نیز با ظرفیتهای طبیعی و انسانی خود میتواند به یکی از قطبهای مهم کشاورزی دانشبنیان کشور تبدیل شود.
توسعه شبکههای نوین آبیاری و مدیریت منابع آب
یکی از محورهای مهم توسعه کشاورزی در کردستان، مدیریت منابع آب و استفاده بهینه از این منابع حیاتی است، در همین زمینه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان توسعه شبکههای نوین آبیاری را از برنامههای اساسی این مجموعه عنوان کرد.
وی گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی و تغییرات اقلیمی، حرکت به سمت آبیاری تحت فشار، قطرهای و هوشمند یک ضرورت انکارناپذیر است، در پروژههای جدید نیز تلاش شده است تا بخش قابل توجهی از زیرساختهای آبیاری مدرن مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: اجرای این طرحها علاوه بر صرفهجویی در مصرف آب، موجب افزایش راندمان تولید و کاهش هزینههای کشاورزان خواهد شد.
سردخانههای مدرن و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
نقشبندی در ادامه با اشاره به اهمیت زنجیره تأمین و نگهداری محصولات کشاورزی اظهار کرد: احداث سردخانههای مدرن یکی دیگر از برنامههای مهم سازمان جهاد کشاورزی استان است.
وی توضیح داد: بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی در صورت نبود زیرساختهای مناسب نگهداری، دچار ضایعات میشوند، توسعه سردخانهها و مراکز نگهداری استاندارد، نقش مهمی در کاهش این خسارات و افزایش درآمد کشاورزان دارد.
به گفته وی، این زیرساختها همچنین زمینه را برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان فراهم میکنند و میتوانند نقش مهمی در ارزآوری داشته باشند.
نوسازی ماشینآلات کشاورزی؛ گامی در افزایش بهرهوری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین نوسازی ماشینآلات کشاورزی را از دیگر محورهای مهم توسعه بخش کشاورزی استان عنوان کرد و گفت: استفاده از ماشینآلات فرسوده یکی از چالشهای جدی در افزایش بهرهوری است.
وی افزود: با نوسازی ناوگان ماشینآلات کشاورزی و استفاده از تجهیزات مدرن، میتوان راندمان تولید را افزایش داده و هزینههای عملیاتی را کاهش داد، این موضوع بهطور مستقیم در افزایش درآمد کشاورزان و بهبود وضعیت اقتصادی آنان تأثیرگذار خواهد بود.
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی
نقشبندی اعلام کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای این پروژهها، ایجاد فرصتهای شغلی جدید در مناطق روستایی و کشاورزی استان است بطوریکه اجرای ۴۴ پروژه کشاورزی در استان، زمینه ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای تعداد قابل توجهی از جوانان را فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: توسعه بخش کشاورزی یکی از مهمترین راهکارها برای مقابله با بیکاری در مناطق روستایی است و میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها داشته باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای آینده این سازمان اشاره کرد و گفت: توسعه کشاورزی فراسرزمینی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: این رویکرد میتواند در تأمین محصولات راهبردی کشور و تقویت امنیت غذایی نقش مهمی ایفا کند و با استفاده از ظرفیتهای خارج از کشور و سرمایهگذاری هدفمند، میتوان بخشی از نیازهای غذایی کشور را به شکل پایدار تأمین کرد.
آموزش و توانمندسازی کشاورزان؛ محور توسعه پایدار
نقشبندی با تأکید بر اهمیت آموزش و توانمندسازی کشاورزان اظهار داشت: آموزشهای تخصصی و ارائه مشاورههای فنی از ارکان اصلی برنامههای تحولی بخش کشاورزی در استان کردستان است.
وی افزود: ارتقای دانش فنی کشاورزان موجب میشود تا بتوانند از روشهای نوین تولید استفاده کرده و بهرهوری خود را افزایش دهند. این موضوع در نهایت به توسعه پایدار بخش کشاورزی منجر خواهد شد.
به این ترتیب، بهرهبرداری از ۴۴ پروژه کشاورزی در استان کردستان را میتوان نقطه عطفی در مسیر توسعه این بخش دانست سرمایهگذاری بیش از ۳۱۹۵ میلیارد ریال در حوزههای مختلف کشاورزی، نشاندهنده عزم جدی برای تحول ساختاری در این بخش است.
کارشناسان معتقدند در صورت تداوم این روند و اجرای سیاستهای حمایتی، استان کردستان میتواند در افق ۱۴۰۵ به یکی از استانهای پیشرو در حوزه کشاورزی نوین، تولید پایدار و امنیت غذایی در کشور تبدیل شود، هدفی که با برنامهریزی دقیق و مشارکت فعال کشاورزان و سرمایهگذاران، دستیافتنی به نظر میرسد.
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