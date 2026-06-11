برگزاری رژه موتوری جانفدایان تبریز برای گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در آستانه فرا رسیدن سالگرد جنگ تحمیلی سوم و برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و والامقام این جنگ از جمله فرماندهان شهید این جنگ مراسم متعددی در سطح استان برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان نیز در همین خصوص علاوه بر برگزاری مراسم گرامیداشت در تجمعات و برنامه های مردمی تمام شهرستان ها، رژه موتوری عمومی را در تبریز یا عنوان«جانفدایان تبریز» برگزار خواهد کرد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: این رژه به عنوان گرامیداشت سالروز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین اعلام بیعت چندین باره با آیت الله سید مجتبی خامنه ای و حمایت از نیروهای دلاور مسلح کشورمان، ساعت ۱۶ جمعه ۲۲ خرداد برگزار می شود.

حجت الاسلام علی اکبری خاطر نشان کرد: نقطه آغاز رژه موتوری جانفدایان تبریز از میدان آذربایجان بوده و شرکت کنندگان از مسیر اتوبان پاسداران به سمت میدان ائل گلی حرکت و در آنجا تجمع خواهند کرد و شر کت در این مراسم برای عموم مردم امکان پذیر است.

