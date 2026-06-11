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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

برگزاری رژه موتوری جانفدایان تبریز برای گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه

برگزاری رژه موتوری جانفدایان تبریز برای گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه

تبریز- معاون اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از برگزاری رژه موتوری عمومی در تبریز برای گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی دوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در آستانه فرا رسیدن سالگرد جنگ تحمیلی سوم و برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و والامقام این جنگ از جمله فرماندهان شهید این جنگ مراسم متعددی در سطح استان برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان نیز در همین خصوص علاوه بر برگزاری مراسم گرامیداشت در تجمعات و برنامه های مردمی تمام شهرستان ها، رژه موتوری عمومی را در تبریز یا عنوان«جانفدایان تبریز» برگزار خواهد کرد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: این رژه به عنوان گرامیداشت سالروز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین اعلام بیعت چندین باره با آیت الله سید مجتبی خامنه ای و حمایت از نیروهای دلاور مسلح کشورمان، ساعت ۱۶ جمعه ۲۲ خرداد برگزار می شود.

حجت الاسلام علی اکبری خاطر نشان کرد: نقطه آغاز رژه موتوری جانفدایان تبریز از میدان آذربایجان بوده و شرکت کنندگان از مسیر اتوبان پاسداران به سمت میدان ائل گلی حرکت و در آنجا تجمع خواهند کرد و شر کت در این مراسم برای عموم مردم امکان پذیر است.
برگزاری رژه موتوری جانفدایان تبریز برای گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه

برگزاری رژه موتوری جانفدایان تبریز برای گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه

کد مطلب 6857165

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