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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

آماده‌باش کامل تیم‌های امدادی و لجستیکی هلال‌احمر در پی تهدید دشمن

آماده‌باش کامل تیم‌های امدادی و لجستیکی هلال‌احمر در پی تهدید دشمن

در پی تهدید دشمن به تداوم حملات هوایی به کشور، تیم‌های عملیاتی امدادی و ناوگان لجستیکی هلال‌احمر در سراسر کشور به حالت آماده‌باش کامل درآمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ در پی تهدیدات دشمن مبنی بر تداوم حملات هوایی به کشور عزیزمان، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای سطح آمادگی و تسریع در پاسخ به حوادث احتمالی، تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و لجستیکی خود را در سراسر کشور در وضعیت آماده‌باش کامل قرار داد.

۱۱۰ هزار امدادگر، نجاتگر و نیروی عملیاتی آموزش‌دیده هلال‌احمر در کنار تیم‌های تخصصی امداد و نجات، مراکز عملیاتی، پایگاه‌های امدادی و ناوگان لجستیکی این جمعیت، آماده ارائه خدمات امدادی و حمایتی به هموطنان در هر شرایط و هر نقطه از کشور هستند.

امدادگران جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل هستند و در صورت بروز هرگونه حادثه یا شرایط اضطراری، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یاری آسیب‌دیدگان می‌شتابند.

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر آمادگی کامل نیروهای خود برای خدمت‌رسانی به مردم، از هموطنان درخواست می‌کند اخبار و اطلاعات مرتبط با شرایط جاری را تنها از مراجع رسمی دنبال کرده و از توجه به شایعات و اخبار غیرمعتبر خودداری کنند.

کد مطلب 6857420
محسن صمیمی

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