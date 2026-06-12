تیراندازی مقابل منزل مقام دولت خودخوانده یمن ​

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره و به گفته مقام‌های محلی، منزل وزیر دولت (خود خوانده یمن) و استاندار عدن شامگاه پنجشنبه از سوی یکی از افراد «خارج از کنترل» هدف حمله مسلحانه قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، فرد مهاجم به‌ سوی نیروهای محافظ تیراندازی کرد.

در این حادثه، یک سرباز و یک زوج سوری کشته و چند نفر دیگر نیز زخمی شدند. مهاجم نیز از محل متواری شد.

کشته شدن فرد متهم

پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور دولت خودخوانده یمن (تحت حمایت عربستان) نیز به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که یکی از نیروهای محافظ مسئول تأمین امنیت منزل استاندار عدن در منطقه «الدرین» شامگاه پنجشنبه به‌صورت بی‌هدف تیراندازی کرده که در نتیجه آن، یکی از هم‌رزمانش کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.

این منبع افزود که یک نیروی امنیتی بلافاصله برای مهار حادثه و بازداشت فرد متهم وارد عمل شد، اما او به تیراندازی ادامه داد که بر اثر آن یکی از نیروهای پلیس الدرین کشته، یک افسر دیگر زخمی، و همچنین یکی از نیروهای محافظت از تأسیسات و یکی از افراد حفاظت از مسجد الصحابه به‌شدت مجروح شدند؛ به‌طوری که به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد.

به گفته این منبع امنیتی، در این حادثه همچنین «سامح احمد احسن» پزشک سوری و همسرش که به‌طور اتفاقی در محدوده حادثه حضور داشتند، جان خود را از دست دادند.

این حادثه چند ساعت پس از انفجار در یکی از اردوگاه‌های وابسته به تیپ‌های «العمالقه» همسو با دولت خود خوانده در عدن رخ داد؛ انفجاری که بر پایه آمار اولیه، ۱۲ کشته و ۹ زخمی بر جا گذاشت.