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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۹

صنعا: حملات آمریکا به ایران منطقه را به سوی جنگی بزرگ پیش می برد

صنعا: حملات آمریکا به ایران منطقه را به سوی جنگی بزرگ پیش می برد

یمن نسبت به ادامه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، وزارت امور خارجه دولت صنعا در بیانیه‌ای تأکید کرد: تداوم تجاوز آمریکا علیه ایران، منطقه را به سمت جنگی گسترده‌تر سوق خواهد داد که پیامدهای خطرناکی برای منطقه و جهان به دنبال خواهد داشت.

این وزارتخانه همچنین هشدار داد که ادامه این حملات می‌تواند آثار جدی بر تأمین، تجارت بین‌المللی و بازارهای نفت و انرژی بر جای بگذارد و ثبات اقتصاد جهانی را تهدید کند.

در پایان این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران از حق مشروع دفاع از خود، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود برخوردار است و حق دارد به هرگونه تجاوزی که امنیت و ثبات آن را هدف قرار دهد، پاسخ دهد.

کد مطلب 6856851

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