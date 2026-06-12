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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

جزئیات جدید از پیش‌نویس تفاهمنامه ۱۴ ماده ای ایران و آمریکا

جزئیات جدید از پیش‌نویس تفاهمنامه ۱۴ ماده ای ایران و آمریکا

جزئیات جدید از پیش نویس تفاهمنامه ۱۴ ماده ای ایران و آمریکا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جزئیات جدید از پیش نویس تفاهمنامه ۱۴ ماده ای ایران و آمریکا توسط منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی منتشر شد. جزییات این پیش‌نویس به شرح ذیل است:

۱- توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان

۲- تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.

۳- رفع کامل محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز

۴- تعهد آمریکا به خروج نیروهایش از پیرامون ایران

۵- بازگشایی تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز با ترتیبات ایرانی

۶- تعلیق تحریم های فروش نفت، محصولات پتروشیمی و مشتقات و دسترسی کامل ایران به منابع مالی آن.

۷- لزوم ارائه طرح های بازسازی ایران حداقل به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش

۸- ۶۰ روز مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی مبتنی بر موضوعات هسته ای و لغو کامل تحریم های اولیه، ثانویه، آمریکا و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

۹- تکرار تعهد ایران در پیمان ان پی تی مبنی بر عدم تولید سلاح هسته ای

۱۰- در دوره مذاکرات آمریکا متعهد شده به نیروهای خود در منطقه اضافه نمی کند و تحریم جدیدی هم وضع نخواهد کرد.

۱۱- آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار پول های بلوکه شده ایران در دوره ۶۰ روزه مذاکرات نهایی. نیمی از این مبلغ قبل از شروع مذاکرات باید در دسترس ایران قرار گیرد.

۱۲- تشکیل سازوکار نظارتی برای اجرایی کردن توافق.

۱۳- توافق نامه نهایی توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به تایید می رسد.

۱۴- مذاکره نهایی قبل از آزادسازی نیمی از پول های بلوکه شده ایران، تعلیق تحریم های نفتی ایران و رفع محاصره دریایی آغاز نمی شود و توافق نهایی صرفا در موضوع سرنوشت مواد غنی شده و غنی سازی، رفع تحریم ها، برنامه بازسازی اقتصاد ایران انجام می شود و بحث درباره برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه های مقاومت به صورت قطعی از دستور کار خارج شده است.

همانطور که سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد، این متن همچنان نیازمند بررسی و نهایی شدن در نهادهای ذیربط در ایران است.

کد مطلب 6857718
محسن صمیمی

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
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      صلح آمریکا و ایران. ** 2027 /2027 برای اینکه. به امضا برسه نیازمند این هست روش کار بشه کار یک شب نیست از لحاظ اصولی باید روش کار بشه یک شب بدست نمیاد صلح.

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