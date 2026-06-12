امینی: ۶۵ هزار تن آبزیان در استان بوشهر صید شد

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر جمعه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته جهاد کشاورزی به صیادان، بهرهبرداران، فعالان آبزیپروری، تعاونیهای صیادی، سرمایهگذاران و کارکنان بخش شیلات استان، از صید بیش از ۶۵ هزار و ۲۵۷ تن آبزیان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و این موفقیت را حاصل تلاش و همدلی خانواده بزرگ شیلات در مسیر تأمین امنیت غذایی و تحقق توسعه اقتصاد دریامحور دانست.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به نامگذاری سال با عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اظهار کرد: جامعه شیلاتی استان بوشهر همواره در خط مقدم تولید، اشتغال و تأمین غذای سالم قرار داشته و نقش ارزشمندی در تحقق امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
امینی افزود: بر اساس آمار ثبتشده، در سال ۱۴۰۴ مجموع صید آبزیان استان به ۶۵ هزار و ۲۵۷.۹ تن رسیده است که شامل ۳۲ هزار و ۸۰۸.۷ تن ماهیان کفزی، ۲۴ هزار و ۵۱۹.۷ تن ماهیان سطحزی درشت، ۶ هزار و ۹۲۶.۱ تن ماهیان سطحزی ریز و سه هزار و ۴۲۰ تن میگو است.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به ظرفیت گسترده ناوگان صیادی استان تصریح کرد: در حال حاضر هزار و ۴۷۲ فروند قایق صیادی، ۵۴۹ فروند لنج صیادی و ۲۱ فروند کشتی صیادی در سواحل و آبهای استان فعالیت دارند که نقش مهمی در تولید پایدار، اشتغالآفرینی و رونق اقتصادی مناطق ساحلی ایفا میکنند.
وی خاطرنشان کرد: استان بوشهر به عنوان یکی از قطبهای مهم شیلاتی کشور، سهم قابل توجهی در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه دارد و توسعه فعالیتهای شیلاتی میتواند زمینهساز افزایش تولید، ارزآوری، اشتغال پایدار و تقویت امنیت غذایی کشور باشد.
امینی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی جامعه شیلاتی استان گفت: بیتردید دستاوردهای امروز بخش شیلات مرهون همت صیادان و فعالان این عرصه است و امیدواریم با تداوم حمایتها و اجرای برنامههای توسعهای، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیتهای شیلاتی استان بوشهر باشیم.
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