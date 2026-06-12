خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: پاکستان در روزهای پس از شهادت حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، صحنه موجی کمسابقه از اندوه، خشم و همبستگی مردمی بود؛ موجی که از شهرهای بزرگ تا مناطق دورافتاده این کشور را دربر گرفت و میلیونها نفر را برای ادای احترام به شخصیتی که بسیاری از مسلمانان ایشان را «پدر امت اسلامی» میدانستند، به میدان آورد.
ساعاتی پس از انتشار خبر شهادت این رهبر بزرگ اسلامی، هزاران نفر در شهرهای مختلف پاکستان با حضور در خیابانها، مساجد، حسینیهها و مراکز مذهبی مراسم سوگواری برگزار کردند. در برخی شهرها، تجمعات اعتراضی مقابل نمایندگیها و مراکز وابسته به آمریکا برگزار شد که در جریان آن بیش از ۳۵ نفر توسط نیروهای امنیتی امریکایی مستقر در مراکز امریکایی در پاکستان به شهادت رسیدند.
شهادت رهبر انقلاب خشم عمومی را در سراسر پاکستان به همراه داشت و مراسمهای یادبود را به اجتماعاتی عظیم برای تجلیل از مجاهدتها و میراث سیاسی و فکری رهبر شهید جهان اسلام تبدیل کرد.
در روزهای پس از این واقعه، شهرهای پاراچنار، کراچی، گلگت، بلتستان، کویته، اسلامآباد، لاهور، پیشاور و راولپندی شاهد برگزاری مراسمهای گسترده سوگواری، راهپیماییهای مردمی و نشستهای بزرگ همبستگی با ملت ایران بودند. در این برنامهها، شخصیتهای دینی، سیاسی و اجتماعی پاکستان با تأکید بر نقش محوری رهبر شهید در حمایت از آرمان فلسطین و مقابله با سلطهطلبی جهانی، از وی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین رهبران معاصر جهان اسلام یاد کردند.
شهادت امام خامنهای موجب شکلگیری موجی کمسابقه از اتحاد و همبستگی میان جریانها، احزاب و گروههای مختلف شیعی در پاکستان شده است. در روزهای پس از این حادثه، تشکلهای مذهبی و سیاسی شیعه که سالها برنامههای خود را بهصورت جداگانه برگزار میکردند، در اقدامی مشترک دهها مراسم و برنامه بزرگداشت برای «پدر امت» برگزار کردند.
در یکی از مهمترین این برنامهها که به میزبانی حوزه علمیه جامعهالمنتظر پاکستان و با حضور نمایندگان تمامی احزاب، گروهها و سازمانهای شیعی برگزار شد، بر ضرورت حفظ وحدت و ادامه راه رهبر شهید تأکید شد. شرکتکنندگان همچنین از برگزاری یک اجتماع بزرگ و تاریخی در «مینار پاکستان» در روز شنبه ۲۳ خرداد در شهر لاهور خبر دادند.
اهمیت اجتماع در مینار پاکستان
انتخاب مینار پاکستان برای این مراسم، از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا این مکان نماد هویت ملی پاکستان و محل برگزاری بسیاری از گردهماییهای تاریخی و سرنوشتساز این کشور به شمار میرود. برگزارکنندگان معتقدند برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید در چنین مکانی، پیام روشنی از وحدت، همبستگی و حضور گسترده مسلمانان پاکستان در حمایت از آرمانهای امت اسلامی به همراه خواهد داشت.
نخستین گردهمایی بزرگ شیعیان در مینار پاکستان در سال ۱۹۸۷ میلادی در دوران حیات رهبر فقید شیعیان پاکستان شهید علامه سید عارف حسین حسینی و با هدف نمایش وحدت، انسجام و قدرت اجتماعی شیعیان پاکستان برگزار شده بود. اکنون و پس از گذشت دههها، مراسم بزرگداشت امام خامنهای دومین اجتماع فراگیر شیعیان در این مکان تاریخی محسوب میشود.
"اجتماع مینار پاکستان" نه تنها نماد بزرگی از وحدت امت اسلامی و همبستگی ملی خواهد بود
علامه سید جواد نقوی رئیس حوزه علمیه عروه الوثقی در یک کنفرانس خبری با ابراز اطمینان نسبت به موفقیت این برنامه گفت: "اجتماع مینار پاکستان" نه تنها نماد بزرگی از وحدت امت اسلامی و همبستگی ملی خواهد بود، بلکه چهرهای مثبت، صلحطلب و مسئولانه از پاکستان را به جهانیان معرفی خواهد کرد.
وی با اشاره به شخصیت رهبر شهید افزود: راه شهید امت، راه وحدت امت اسلامی، استقامت و حمایت از مظلومان است و ملت پاکستان ادای احترام به خدمات و فداکاریهای ایشان را وظیفهای اخلاقی، انسانی و ملی میداند.
علامه جواد نقوی همچنین با اشاره به شرایط کنونی پاکستان اظهار داشت که این کشور با چالشهایی همچون ناامنی، تروریسم و مشکلات داخلی و خارجی مواجه است، اما شیعیان پاکستان و تمامی نیروهای دلسوز کشور همچنان برای تحکیم صلح، وحدت، ثبات و پیشرفت ملی نقش سازنده خود را ایفا خواهند کرد.
وی ضمن قدردانی از دولت پاکستان و بهویژه دولت پنجاب برای صدور مجوز برگزاری این مراسم، تأکید کرد که اجتماع بزرگ «شهید امت» مطابق تمامی ضوابط و مقررات تعیینشده از سوی دولت برگزار خواهد شد.
در همین حال، علامه محمد امین شهیدی اعلام کرد که از گروهها و احزاب مختلف شیعه و سنی، از جمله جماعت اسلامی پاکستان، برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آمده است. همچنین علامه احمد اقبال رضوی از تکمیل تمامی مقدمات برگزاری این اجتماع خبر داد و اظهار داشت که صدها هزار نفر در این مراسم حضور یافته و به شهید امت ادای احترام خواهند کرد.
حضور مسئولان برگزاری اجتماع بزرگ «شهید امت» در مینار پاکستان
در آستانه برگزاری اجتماع بزرگ «شهید امت» در مینار پاکستان، مسئولان و اعضای کمیته برگزاری این مراسم با حضور در محل برگزاری، آخرین اقدامات و مقدمات اجرایی برنامه را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.
در این بازدید، نحوه استقرار شرکتکنندگان، تدابیر امنیتی، امکانات رفاهی، جایگاه سخنرانان و سایر بخشهای مرتبط با برگزاری مراسم بررسی شد. مسئولان برگزارکننده با ابراز رضایت از روند آمادهسازیها اعلام کردند که تمامی مقدمات لازم برای برگزاری باشکوه این اجتماع بزرگ مردمی در حال تکمیل است.
برگزارکنندگان ابراز امیدواری کردند که این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و شخصیتهای مذهبی و سیاسی، به یکی از بزرگترین اجتماعات تاریخ شیعیان پاکستان تبدیل شود.
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