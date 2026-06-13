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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۳

میدان‌داری مردم کردکوی در تجمع شبانه

میدان‌داری مردم کردکوی در تجمع شبانه

کردکوی-تجمع شبانه مردم کردکوی با حضور پرشور اقشار مختلف برگزار شد و بر تداوم وحدت و انسجام اجتماعی تأکید شد.

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کد مطلب 6858323

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