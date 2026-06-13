https://mehrnews.com/x3cjsN ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۳ کد مطلب 6858323 استانها گلستان استانها گلستان ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۳ میدانداری مردم کردکوی در تجمع شبانه کردکوی-تجمع شبانه مردم کردکوی با حضور پرشور اقشار مختلف برگزار شد و بر تداوم وحدت و انسجام اجتماعی تأکید شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6858323 کپی شد مطالب مرتبط تجمع مردم شهیدپرور اسلامشهر در پی خونخواهی امام شهید برگزاری آئین سنتی تشت گذاری در اجتماع شبانه مردم آستارا حماسه حضور زابلیها در صد و سومین شب دفاع از انقلاب شبِ همدلی در گالیکش؛ مردم بار دیگر به میدان آمدند برچسبها گلستان کردکوی تجمع مردمی
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