https://mehrnews.com/x3cjs9 ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۷ کد مطلب 6858292 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۷ حماسه حضور زابلیها در صد و سومین شب دفاع از انقلاب زابل- مردم شهر زابل در صد و سومین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 7 MB کد مطلب 6858292 کپی شد مطالب مرتبط زابلی ها همچنان سنگر خیابان را حفظ کردهاند دانسفهان؛ پژواک همصدایی مردم در شب ۱۰۵ میاندوآبیها در صد و چهارمین شبهای اقتدار ملی در خیابان ایستاده اند عاشورا؛ مکتب ماندگار عدالتخواهی و انسانسازی در تاریخ بشر آبیک از مرز ۱۰۵ شب گذشت؛ تداوم حضور مردمی در صحنه اسفرورین در ایستگاه صدوپنجم؛ مردم بار دیگر گرد هم آمدند سرعت طوفان در زابل به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) در تجمع شبانه زابل تجدید میثاق مردم ارومیه در لبیک به ندای رهبری برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی اجتماع مردمی
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