مسعود رنجبر مدیر گروه ورزش و تفریحات رادیو جوان با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای پوشش رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ به خبرنگار مهر گفت: در این دوره از مسابقات، ۲ برنامه شاخص را برای مخاطبان در نظر گرفتهایم. یکی از مهمترین آنها «مهمونی فوتبالی» است که با هدف اطلاعرسانی دقیق، تحلیل کارشناسانه و ایجاد فضایی صمیمی تولید میشود.
وی در معرفی عوامل این برنامه افزود: این برنامه به تهیهکنندگی حسین خلیلنژاد و با اجرای امیرحسین بابازاده، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۱۷ روی آنتن میرود. همچنین آرمان محمدی و فرنوش جعفری بهعنوان کارشناس در برنامه حضور دارند تا به تحلیل ابعاد فنی مسابقات، حواشی جام جهانی و بهویژه عملکرد تیم ملی فوتبال ایران بپردازند.
مدیر گروه ورزش و تفریحات رادیو جوان در ادامه به معرفی برنامه «دور دنیا با جام جهانی» پرداخت و اظهار کرد: در این برنامه به تهیه کنندگی مژده طهرانی ها تلاش کردهایم نگاهی فراتر از مستطیل سبز داشته باشیم. در هر قسمت، به سراغ یکی از ۴۸ کشور حاضر در جام جهانی میرویم. نویسندگی این برنامه نیز بر عهده مژده طهرانیها، علیرضا تهرانی و رسول نعمتی است، حمید محمدی گویندگی میکند و صدای صاحبه عظیمی نیز در آرم و آنونسها شنیده میشود.
رنجبر در تشریح محتوای «دور دنیا با جام جهانی» توضیح داد: فوتبال در این برنامه تنها یک بهانه است تا شنوندگان را با فرهنگ، آداب و رسوم، سیاست، سینما، پوشش و غذای کشورهای مختلف آشنا کنیم. در کنار بررسی مسیر صعود تیمها به جام جهانی و تحلیل شرایط آنها در گروهها، هدف اصلی ما شناخت دقیقتر ملتهاست، در واقع، ما در این برنامه از دریچه فوتبال به سفر در جهان میپردازیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این ویژهبرنامهها بتوانند با رویکردهای متفاوت خود، نیاز طیف گستردهای از مخاطبان رادیو جوان را همزمان با بزرگترین رویداد فوتبالی جهان تأمین کنند.
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