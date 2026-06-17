ویژه برنامه زنده «آن جام ۲۰۲۶» برای جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، برنامه زنده «آن جام ۲۰۲۶» از دوم خرداد روی آنتن رفته و تاکنون در ۲۵ شب پخش زنده، با حضور چهره‌های مطرح فوتبال، کارشناسان حرفه‌ای و آیتم‌های اختصاصی، مخاطبان را همراه خود کرده است.

یکی از ویژگی‌های متفاوت این برنامه، طراحی سه دکور مستقل با نام‌های «میناب ۱۶۸»، «ایران» و «آن کال» است؛ دکورهایی که هر کدام مجری اختصاصی خود را دارند و به شکل همزمان بخش‌های مختلف برنامه را پیش می‌برند. این ساختار باعث شده «آن جام ۲۰۲۶» از ریتمی پویا و فضایی متفاوت نسبت به بسیاری از برنامه‌های فوتبالی برخوردار باشد.

پیمان فریدون به عنوان مجری مستر و اصلی برنامه، مدیریت و هدایت بخش‌های مختلف برنامه را بر عهده دارد. انعطاف بالا در اجرای زنده، تسلط بر فضای برنامه و پاسکاری‌های حرفه‌ای میان دکورها، از عواملی بوده که به انسجام و جذابیت بیشتر برنامه کمک کرده است.

«آن جام ۲۰۲۶» در طول این ۲۵ شب تلاش کرده با تولید آیتم‌های اختصاصی، گفتگوهای ویژه و حضور مهمانان فوتبالی و کارشناسان مطرح، تصویری متفاوت از پوشش جام جهانی را به مخاطبان ارائه دهد؛ برنامه‌ای که هر شب به صورت زنده روی آنتن می‌رود و پخش آن تا پایان جام جهانی ادامه دارد.

در طول این برنامه، با طرح پرسش‌های ویژه و چالشی از مهمانان، بسیاری از روایت‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌های بیگانه درباره فوتبال ایران به چالش کشیده شده و حمایت از تیم ملی به عنوان خط قرمز برنامه مورد تأکید قرار گرفته است. چهره‌های نامداری همچون حسن روشن، میرشاد ماجدی، اردلان آشتیانی، بهتاش فریبا و مجید جلالی در این ایام در برنامه حضور یافته اند و گفتگوهای مختلفی در دفاع از جایگاه و اعتبار فوتبال ملی ایران داشته اند.