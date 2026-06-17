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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

ویژه برنامه زنده «آن جام ۲۰۲۶» برای جام جهانی

ویژه برنامه زنده «آن جام ۲۰۲۶» برای جام جهانی

«آن جام ۲۰۲۶» با اجرای پیمان فریدون و با تولید آیتم‌های اختصاصی، گفتگوهای ویژه و حضور مهمانان فوتبالی هر شب از رسانه آن پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، برنامه زنده «آن جام ۲۰۲۶» از دوم خرداد روی آنتن رفته و تاکنون در ۲۵ شب پخش زنده، با حضور چهره‌های مطرح فوتبال، کارشناسان حرفه‌ای و آیتم‌های اختصاصی، مخاطبان را همراه خود کرده است.

یکی از ویژگی‌های متفاوت این برنامه، طراحی سه دکور مستقل با نام‌های «میناب ۱۶۸»، «ایران» و «آن کال» است؛ دکورهایی که هر کدام مجری اختصاصی خود را دارند و به شکل همزمان بخش‌های مختلف برنامه را پیش می‌برند. این ساختار باعث شده «آن جام ۲۰۲۶» از ریتمی پویا و فضایی متفاوت نسبت به بسیاری از برنامه‌های فوتبالی برخوردار باشد.

پیمان فریدون به عنوان مجری مستر و اصلی برنامه، مدیریت و هدایت بخش‌های مختلف برنامه را بر عهده دارد. انعطاف بالا در اجرای زنده، تسلط بر فضای برنامه و پاسکاری‌های حرفه‌ای میان دکورها، از عواملی بوده که به انسجام و جذابیت بیشتر برنامه کمک کرده است.

«آن جام ۲۰۲۶» در طول این ۲۵ شب تلاش کرده با تولید آیتم‌های اختصاصی، گفتگوهای ویژه و حضور مهمانان فوتبالی و کارشناسان مطرح، تصویری متفاوت از پوشش جام جهانی را به مخاطبان ارائه دهد؛ برنامه‌ای که هر شب به صورت زنده روی آنتن می‌رود و پخش آن تا پایان جام جهانی ادامه دارد.

در طول این برنامه، با طرح پرسش‌های ویژه و چالشی از مهمانان، بسیاری از روایت‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌های بیگانه درباره فوتبال ایران به چالش کشیده شده و حمایت از تیم ملی به عنوان خط قرمز برنامه مورد تأکید قرار گرفته است. چهره‌های نامداری همچون حسن روشن، میرشاد ماجدی، اردلان آشتیانی، بهتاش فریبا و مجید جلالی در این ایام در برنامه حضور یافته اند و گفتگوهای مختلفی در دفاع از جایگاه و اعتبار فوتبال ملی ایران داشته اند.

کد مطلب 6863313
عطیه موذن

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