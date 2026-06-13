به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت ماه محرم سال ۱۴۴۸ هجری قمری بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



«وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَهِ وَ حَیْرَهِ الضَّلَالَهِ»



در آستانه ماه محرم، کشور ما غرق در شور و شعور حسینی است و بعثت خون، روح حماسه و اقتدار را در سراسر ایران اسلامی فراگیر کرده است.



مردم ما از دیرباز پیوندی عمیق با حضرت سیدالشهداء -علیه‌السلام- و قیام عاشورا داشته‌اند و نهضت خود را برخاسته از مکتب عاشورا می‌دانند. ملت حسینی ایران، یاری حضرت امام خمینی -قدس‌سره- را همچون یاری حضرت سیدالشهداء -علیه‌السلام- در روز عاشورا تلقی کرده و ایران را کربلای مقابله با ظلم و فساد معرفی نموده‌اند. امروز نیز همان باور، هویت و روحیه در جان و رفتار مردم ساری و جاری است.



از آغاز جنگ دوازده‌روزه و جنگ تحمیلی سوم و شهادت امام شهید، آیت‌الله خامنه‌ای عزیز -قدس‌سره-، چنان عطر شهادت، فضای کشور را حسینی کرده است که مردم همچنان در خیابان‌ها شعار «مثلی لا یبایع مثل یزید» را فریاد می‌زنند و بر مبارزه عزتمندانه با استکبار تأکید می‌ورزند.



محرم امسال، بهترین فرصت برای امتداد عصر عاشورا به صبح ظهور است. فضای حماسی و معنوی کشور نیز، فرصت جهاد تبیین و تبلیغ معارف حسینی را بیش از هر زمان دیگری فراهم ساخته است. حوزه‌های علمیه، طلاب و مبلغان در ایام محرم و صفر، این ملت مبعوث‌شده را بیش از پیش با معارف عاشورا پیوند می‌دهند و با مجاهدت در مسیر مبارزه با ظلم، جهالت و ظلُماتِ‌ آمریکایی – صهیونی، جهان را به برکت «مِصباحُ الْهُدی وَ سَفینَةُ النَّجاة» از حیرت و سرگردانی رهایی خواهند بخشید.



قیام لله مردم حسینی ایران علیه استکبار، که کلیدواژه پیام رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای -دامت برکاته- در سالروز ارتحال امام خمینی -قدس‌سره- نیز بود، جهان خفته و غفلت‌زده را بیدار کرده است. این بیداری جهانی، زمینه‌ای ارزشمند و مغتنم برای ترویج معارف اسلام، تشیع و مهدویت به شمار می‌رود.



بی‌تردید، پرچم امام حسین -علیه‌السلام- به عنوان پرچم حق و عزت تا ابد در اهتزاز خواهد بود و حقیقت «هیهات منا الذلة» همواره سلوک و شعار جاودان پیروان آن حضرت خواهد ماند.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در آستانه ماه محرم‌الحرام تأکید می‌کند که هجرت برای تبلیغ و تبیین معارف قیام کربلا از ضروری‌ترین وظایف امروز ماست. در این مواجهه خونین با استکبار، آنچه بیش از همه، استقامت، حماسه و مجاهدت را در این ملت مبعوث‌شده پایدار می‌کند، زیست و زندگی حسینی و سلوک در مسیر کربلاست.



تاب‌آوری ملت ما در همه میدان‌های سخت مبارزه با جبهه ظلم و کفر جهانی، برگرفته از مکتب سرخ حسینی است و این مبارزه تا نابودی کامل جبهه باطل ادامه خواهد یافت.



اولین، اصلی‌ترین و حقیقی‌ترین وظیفه روحانیت، تبلیغ است. از این‌رو، از فضلا، مبلغان، خطبا، مادحین و همه مدیران و مسئولان امور فرهنگی و تبلیغی در حوزه‌های علمیه خواستاریم، اکنون که مردم سراسر کشور میدان‌ها و تکایا را به مجالس عزاداری سالار شهیدان تبدیل کرده‌اند، خود را برای جهادی مؤمنانه، آگاهانه و شورانگیز در اقصی نقاط کشور آماده سازند و ملت عاشورایی ایران را برای نبرد اراده‌ها بیش از پیش تجهیز کنند.