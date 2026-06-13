به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن ماه محرم، شیوه‌نامه برگزاری مراسم‌های دهه نخست محرم ۱۴۰۵ در استان قزوین با هدف ایجاد هماهنگی میان هیئات مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی استان اعلام شد.

در این شیوه‌نامه آمده است :

محرم موسم تجدید عهد با نهضت عاشورا و فرصتی بی‌بدیل برای نمایش اقتدار، وحدت و بصیرت ملت حسینی است و امسال با شعار محوری «در خیمه حسینیم، خون‌خواه و جان‌فداییم» تلاش خواهد شد جلوه‌ای ماندگار از شعائر حسینی در سطح استان به نمایش گذاشته شود.

این شیوه‌نامه با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، محرم ۱۴۰۵ را «نقطه عطف اقتدار امت حسینی و آوردگاه نمایش وحدت در برابر استکبار» توصیف کرده و هیئات مذهبی را قدرتمندترین پایگاه‌های معرفتی جبهه حق دانسته است.

در این سند تأکید شده است که عزاداری‌های امسال باید تجلی‌بخش پیوند هیئت‌های مذهبی با میدان‌های مقاومت بوده و «اقامه عزای خیابانی و برافراشتن پرچم حقیقت در قلب میادین» به عنوان یکی از مأموریت‌های مهم هیئات دنبال شود.

بر اساس این شیوه‌نامه، مراسم مساجد و حسینیه‌ها همانند سال‌های گذشته برگزار خواهد شد و ضمن حفظ روال سنتی عزاداری‌ها، از سخنرانان و برگزارکنندگان خواسته شده است مردم را به حضور در تجمعات میدانی دعوت کرده و بخشی از برنامه‌ها را به فعالیت‌های حماسی و پرچم‌گردانی اختصاص دهند.

همچنین درباره هیئت‌های میدانی و تجمعات بزرگ مردمی تأکید شده است که برنامه‌ها با حدود یک ساعت تأخیر نسبت به روال معمول ماه‌های گذشته آغاز شود و مدت زمان مراسم نیز با هدف رعایت حال شهروندان و جلوگیری از تداخل با برنامه هیئت‌های جوانان کاهش یابد.

در این شیوه‌نامه تصریح شده است که تمامی برنامه‌های میدانی باید در چارچوب عزاداری حسینی برگزار شده و از اجرای برنامه‌های غیرمرتبط با فضای محرم، به ویژه موسیقی، پرهیز شود.

حفظ سنت‌های ریشه‌دار عزاداری نیز از دیگر محورهای این دستورالعمل است. بر این اساس دسته‌های عزاداری ضمن استمرار آیین‌های سنتی، در طول دهه محرم به سمت هیئت‌های میدانی و محل تجمعات حرکت خواهند کرد و سنت حرکت دسته‌ها به سمت بقاع متبرکه به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی نیز حفظ خواهد شد.

مدیریت و اجرای برنامه‌های میدانی به هیئات مذهبی واگذار می‌شود تا روحیه عزاداری و هویت محرمی مراسم‌ها حفظ شده و از تبدیل این برنامه‌ها به رویدادهای صرفاً استیجی و نمایشی جلوگیری شود.

همچنین راه‌اندازی میادین جدید عزاداری با رعایت شرایط محلی و بدون تضعیف میادین موجود، هماهنگی کامل با بسیج و نهادهای امنیتی متناسب با شرایط روز و تشکیل کارگروه سه نفره متشکل از نمایندگان سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هیئات مذهبی و مشعر برای حل مسائل پیش‌بینی نشده از دیگر بندهای این شیوه‌نامه است.

این رویکرد حاصل هم‌اندیشی مدیران هیئات مذهبی، مبلغین، مداحان و جمعی از بزرگان استان بوده و هدف آن تقویت همزمان مجالس عزاداری، تجمعات مردمی و حضور راهبردی هیئات در میدان است.

بر این اساس از تمامی دستگاه‌ها، نهادها و مجموعه‌های مرتبط خواسته شده است با تسهیل‌گری، پشتیبانی و ایجاد هم‌افزایی لازم، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم‌های ماه محرم در استان قزوین را فراهم کنند.