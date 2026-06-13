تعطیلی ۱۵ معدن پرخطر با دستور قضایی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی‌اصغر حسینی‌شیروانی صبح شنبه در نشست کارگروه ایمنی معادن با استاندار مازندران، با اشاره به افزایش چشمگیر نظارت‌های میدانی بر فعالیت‌های معدنی اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۴۰۰ نوبت بازرسی ادواری و تخصصی از معادن استان به عمل آمده که نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های نظارتی برای کاهش حوادث کار است.

وی افزود: با تشکیل گروه ویژه بازرسی معادن زغال‌سنگ، بیش از ۱۰۰ بازدید مشترک با همکاری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، نظام مهندسی معدن و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی انجام شده و وضعیت تهویه، تجهیزات و روش‌های استخراج در این واحدها به دقت ارزیابی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر نقش آموزش در پیشگیری از حوادث گفت: یک دوره تخصصی ایمنی معادن با حضور مدرسان بین‌المللی و مسئولان عالی بازرسی کار کشور برگزار شد که در آن آخرین استانداردهای ملی و جهانی به بهره‌برداران و مسئولان فنی معادن آموزش داده شد.

حسینی‌شیروانی از پیگیری برای جذب دانش‌آموزان رشته معدن در هنرستان‌های آمل خبر داد و تصریح کرد: تفاهمنامه‌ای با آموزش و پرورش استان در حال نهایی شدن است تا نیروی انسانی ماهر و آشنا به اصول ایمنی برای آینده این صنعت تربیت شود.

وی همچنین از آغاز فرآیند استقرار «مسئولان ایمنی تخصصی» در معادن خبر داد و افزود: این افراد با تأیید مشترک اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، نظارت‌های درون‌کارگاهی را تقویت خواهند کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان با اشاره به اختیارات قانونی بازرسان کار خاطرنشان کرد: پس از مستندسازی تخلفات ایمنی در ۱۵ معدن، درخواست تعطیلی و پلمب آنها از مراجع قضایی اخذ و اجرا شده است. همچنین حدود ۵۰ حلقه چاه و حفریه غیرمجاز در مناطق معدنی استان شناسایی شده که بیشتر آنها توسط افراد یا پیمانکاران بدون مجوز و فاقد هرگونه الزامات ایمنی ایجاد شده‌اند.