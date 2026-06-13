به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر شنبه در دیدار از مراکز مشاوره ژنتیک شاهرود تعداد این مراکز را در شهرستان چهار مورد عنوان کرد و افزود: یک مرکز دولتی و سه مرکز غیر دولتی مشاوره های لازم را به متقاضیان ارائه می دهند.

وی ادامه داد: اهداف این مراکز ارائه مشاوره های لازم به متقاضیان برای افزایش سطح اطلاعات و آگاهی مردم به منظور کاهش معلولیت های ژنتیکی و مادرزادی است.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود از بهره مندی ۳۲۶ نفر از خدمات مشاوره ژنتیک در این مراکز خبر داد و اظهار کرد: با این آمار می توان گفت که صد درصد اهداف برنامه های حوزه ژنتیک در شاهرود محقق شده است.

رضایی با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۱۴۶ نفر یاری برگ گرفتند و هزینه های آزمایش به ۱۳۶ نفر پرداخت شده است، یادآور شد: اعتبارات حوزه ژنتیک سلب گذشته رقمی حدود ۲۶ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: این اقدامات به شناسایی موارد خطر زا قبل از تولد نوزاد معلول و ترسیم نقشه معلولیت کمک کرده و در این میان خانواده های دارای فرد معلول رغبت بیشتری برای انجام این مشاوره ها داشتند.