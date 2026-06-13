به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، سریال «دیار مادری» از این هفته جایگزین «صفا با خانواده» خواهد شد و با داستانی تازه و حضور بازیگران مطرح، روی آنتن شبکه یک سیما می رود.

یکی از ویژگی های این مجموعه، بازگشت زیبا بروفه به قاب تلویزیون پس از سال‌هاست. او در «دیار مادری» نقش مرضیه را ایفا می‌کند؛ شخصیتی که از چهره‌های تأثیرگذار داستان به شمار می‌رود.

در کنار او، سیاوش طهمورث بازیگر توانمند سینما و تلویزیون در نقش عمو صادق به ایفای نقش پرداخته است.

این سریال محصول سیمای استان‌ها است.