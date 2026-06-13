  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

بازگشت زیبا بروفه به تلویزیون؛ «دیار مادری» این هفته روی آنتن می‌رود

بازگشت زیبا بروفه به تلویزیون؛ «دیار مادری» این هفته روی آنتن می‌رود

همزمان با پایان پخش سریال «صفا با خانواده»، مجموعه تلویزیونی «دیار مادری» از این هفته روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، سریال «دیار مادری» از این هفته جایگزین «صفا با خانواده» خواهد شد و با داستانی تازه و حضور بازیگران مطرح، روی آنتن شبکه یک سیما می رود.

یکی از ویژگی های این مجموعه، بازگشت زیبا بروفه به قاب تلویزیون پس از سال‌هاست. او در «دیار مادری» نقش مرضیه را ایفا می‌کند؛ شخصیتی که از چهره‌های تأثیرگذار داستان به شمار می‌رود.

در کنار او، سیاوش طهمورث بازیگر توانمند سینما و تلویزیون در نقش عمو صادق به ایفای نقش پرداخته است.

این سریال محصول سیمای استان‌ها است.

کد مطلب 6858963
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها