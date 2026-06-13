به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ خلبان ولی رحمانی بعدازظهر شنبه در آیین افتتاح چندین پروژه مهم آموزشی و درمانی در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان که با حضور مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان و جمعی از مسؤلان استانی و با هدف افزایش ظرفیت درمانی، توسعه خدمات تخصصی و ارتقای کیفیت مراقبتهای پزشکی برگزار شد، با اشاره به رشادتهای کارکنان ارتش در جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، همانند دوران دفاع مقدس، با شجاعت، ایثار و روحیهای مثالزدنی در میدان حضور یافتند. بسیاری از این عزیزان با علم به خطرات پیشرو و با آمادگی کامل برای شهادت از کیان کشور دفاع کردند و جمعی از آنان نیز به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.
وی با تجلیل از صبر و استقامت خانوادههای شهدا افزود: آنچه بیش از هر چیز مایه افتخار و سربلندی است، روحیه والای خانوادههای معظم شهداست. این خانوادهها در اوج صلابت و ایمان، به جای ابراز گلایه و ناراحتی، تنها یک مطالبه داشتند و آن نیز دفاع قاطع از کشور و انتقام خون فرزندان شهیدشان بود؛ روحیهای که ریشه در فرهنگ ایثار، مقاومت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی دارد.
فرمانده قرارگاه محرومیتزدایی ارتش تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و نیست، اما همواره ثابت کرده است که در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور، با تمام توان و بهصورت جانانه خواهد ایستاد. کارکنان ارتش با روحیه وطندوستی و عشق به ایران اسلامی، دفاع از سرزمین را وظیفهای مقدس میدانند و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
امیر سرتیپ دوم خلبان رحمانی با اشاره به جایگاه ارتش در منظومه فکری فرماندهی معظم کل قوا خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر عزت، اقتدار و محبوبیت ارتش تأکید کردهاند و این نگاه ارزشمند، سرمایهای بزرگ برای همه کارکنان نیروهای مسلح است. بنده نیز به عنوان یک سرباز، به این عزت و اعتماد افتخار میکنم و آن را مسئولیتی سنگین برای خدمت هرچه بیشتر به مردم و کشور میدانم.
وی در ادامه با بیان اینکه «تمام صحنههای دفاع از کشور، جلوهای از دلدادگی، فداکاری و انسانیت است»، گفت: آنچه در میدانهای نبرد و عرصههای خدمت مشاهده میشود، تنها یک مأموریت نظامی نیست، بلکه تجلی عشق به مردم، ایثار برای میهن و تعهد به ارزشهای انسانی و اسلامی است.
فرمانده قرارگاه محرومیتزدایی ارتش همچنین به فعالیتهای مردمیاری ارتش اشاره کرد و افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار مأموریت ذاتی خود برای حفظ استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، امروز در بیش از ۲۵ استان و در قالب بیش از ۵۷۰ پروژه عمرانی، آموزشی، درمانی و زیرساختی در حال خدمترسانی به مردم است. هر جا که به دستور فرمانده کل ارتش وارد میدان شدهایم، تلاش کردهایم پروژهها را با سرعت، دقت و کیفیت مطلوب به سرانجام برسانیم.
وی با اشاره به رویکرد فرماندهی کل ارتش در حوزه خدمترسانی اظهار داشت: فرمانده کل ارتش همواره تأکید دارند که باید «خوب دید، زود دید و درست عمل کرد». این نگاه راهبردی، چراغ راه تمامی مأموریتهای ارتش در حوزههای دفاعی، عمرانی و مردمیاری است و ما خود را موظف میدانیم با تکیه بر همین رویکرد، در کنار مردم و برای مردم خدمت کنیم.
بنا بر این گزارش، بخش جراحی توراکس با ۲۷ تخت و یک اتاق ایزوله در فضایی به وسعت ۹۱۵ مترمربع افتتاح شد. همچنین بخش ارتوپدی همین مرکز با ظرفیت مشابه و در زیربنای ۹۵۰ مترمربع پس از بازسازی کامل به بهرهبرداری رسید.
در ادامه، ۹ کلاس آموزشی علوم پزشکی به مساحت ۷۰۰ مترمربع نوسازی و تجهیز شد و بخش آنژیوگرافی و لابی آن نیز با نام سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در فضایی ۲۰۰ مترمربعی بازسازی شد.
از مهمترین طرحها، راهاندازی بخش مراقبتهای ویژه نوزادان (NICU) و بخش نوزادان بیمارستان الزهرا(س) با ظرفیت ۳۸ تخت است که نقش مهمی در بهبود مراقبت از نوزادان نارس و ارتقای شاخصهای سلامت خواهد داشت.
همچنین اتاق استراحت مادران شیرده برای حمایت از مادران و تسهیل حضور در کنار نوزادان بستری افتتاح شد.
گفتنی است تمامی این پروژهها با اعتبارات قرارگاه محرومیتزدایی ارتش، بازسازی، نوسازی و تجهیز شدهاند.
اصفهان -فرمانده قرارگاه محرومیتزدایی ارتش گفت: پنج بخش جدید آموزشی و درمانی بیمارستان الزهرا(س) اصفهان با حمایت و تأمین اعتبار قرارگاه محرومیتزدایی ارتش افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ خلبان ولی رحمانی بعدازظهر شنبه در آیین افتتاح چندین پروژه مهم آموزشی و درمانی در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان که با حضور مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان و جمعی از مسؤلان استانی و با هدف افزایش ظرفیت درمانی، توسعه خدمات تخصصی و ارتقای کیفیت مراقبتهای پزشکی برگزار شد، با اشاره به رشادتهای کارکنان ارتش در جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، همانند دوران دفاع مقدس، با شجاعت، ایثار و روحیهای مثالزدنی در میدان حضور یافتند. بسیاری از این عزیزان با علم به خطرات پیشرو و با آمادگی کامل برای شهادت از کیان کشور دفاع کردند و جمعی از آنان نیز به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.
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