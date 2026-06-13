به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد به مناسبت نخستین سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه و گرامیداشت حماسه‌آفرینی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پیامی صادر کرد.

۲۳ خرداد؛ یادآور روزهای سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران

در بخشی از این پیام آمده است: بیست‌وسوم خرداد، یادآور روزهایی سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران اسلامی است؛ روزهایی که دشمن آمریکایی صهیونیستی با توهم تضعیف جمهوری اسلامی ایران، آتش تجاوز و دشمنی را برافروختند، اما با اراده الهی، هوشیاری ملت و اقتدار نیروهای مسلح، با شکستی سخت و فراموش‌نشدنی مواجه شدند.

تقدیم ۸۸ شهید گلگون‌کفن از استان لرستان

در این پیام آمده است: در آن روزهای پرافتخار، جمعی از فرماندهان، سرداران، دانشمندان و فرزندان رشید این مرز و بوم به فیض عظیم شهادت نائل آمدند و استان سرافراز لرستان نیز با تقدیم ۸۸ لاله گلگون‌کفن، سهمی بزرگ در دفاع از عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی ایفا کرد. یاد و نام همه شهیدان آن حماسه بزرگ، به‌ویژه شهدای والامقام لرستان، برای همیشه در حافظه ملت ایران جاودانه خواهد ماند.

ملت ایران؛ ملتی شکست‌ناپذیر با دیوار مستحکم ایمان و وحدت

نماینده ولی‌فقیه در لرستان تأکید کرده است: جنگ ۱۲ روزه بار دیگر نشان داد که ملت ایران، ملتی شکست‌ناپذیر است و هرگاه دشمنان در برابر این سرزمین صف‌آرایی کنند، با دیوار مستحکم ایمان، وحدت و مقاومت روبرو خواهند شد. حماسه‌آفرینی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از ارتش، سپاه، بسیج و فراجا تا همه مدافعان امنیت، برگ زرین دیگری بر کتاب افتخارات این ملت افزود.

رشادت‌های پادگان هوافضای امام علی(ع) و یگان‌های عملیاتی

در این پیام تصریح شده است: در این میان، رشادت‌ها و مجاهدت‌های شیرمردان و دلاوران پادگان هوافضای امام علی علیه‌السلام و دیگر یگان‌های عملیاتی و پشتیبانی، جلوه‌ای درخشان از ایمان، تخصص، آمادگی و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت و نشان داد که فرزندان این ملت در دفاع از ایران اسلامی لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.

پیوند عمیق و ناگسستنی ملت لرستان با نظام اسلامی

شاهرخی در پیام خود آورده است: مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار استان لرستان نیز همانند همه مقاطع حساس انقلاب اسلامی، با بصیرت، حضور و پشتیبانی مثال‌زدنی خود از نظام اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری، ثابت کردند که پیوند ملت و انقلاب، پیوندی عمیق، ریشه‌دار و ناگسستنی است.

اعتماد به خدا، ملت و نیروهای مسلح؛ ضامن عزت و امنیت کشور

نماینده ولی‌فقیه در لرستان تأکید کرده است: تجربه‌های گذشته و حوادث سال‌های اخیر به روشنی نشان داده است که ما به دشمن، تهدیدها، فریب‌ها و حیله‌های او اعتماد نداریم؛ اعتماد ما به خداوند متعال، به قرآن کریم و وعده‌های حق الهی است؛ اعتماد ما به ملت بزرگ ایران است؛ اعتماد ما به نیروهای مسلح مؤمن، انقلابی و مقتدر جمهوری اسلامی ایران است. همین سرمایه‌های عظیم، ضامن عزت، امنیت و پیشرفت کشور خواهند بود.

دعوت به حضور در مراسم بزرگداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه

در پایان این پیام آمده است: قطعاً مردم شرافتمند استان لرستان در مراسمی که برای بزرگداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه برگزار می‌شود از جمله چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ در خیابان انقلاب شهر خرم‌آباد، شرکت خواهند کرد.