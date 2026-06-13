ستاد جوانان به اتاق فکر حل مسئله تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی عصر شنبه در جلسه وبیناری ستاد ساماندهی امور جوانان استان، اظهار داشت: هر اندازه امروز برای جوانان سرمایه‌گذاری کنیم، آینده‌ای مطمئن‌تر، پویاتر و امیدوارکننده‌تر برای استان و کشور رقم زده‌ایم.

وی افزود: موضوع جوانان مسئله‌ای راهبردی و فرابخشی است که با آینده توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور گره خورده است. جوانان بزرگ‌ترین سرمایه انسانی استان هستند و موفقیت برنامه‌های توسعه در گرو ایجاد بستر مناسب برای رشد، نشاط، امید، اشتغال، ازدواج و مشارکت اجتماعی آنهاست.

استاندار چهارمحال و بختیاری خطاب به اعضای ستاد تأکید کرد: جوانان از ما انتظار گزارش، حرف و شعار ندارند؛ آنها انتظار اقدام واقعی، تصمیم‌گیری و نتیجه دارند. انتظار دارند مسیر ازدواج را آسان‌تر کنیم، اشتغال پایدار فراهم کنیم، دسترسی به تسهیلات را ممکن سازیم و موانع را برداریم.

مردانی ادامه داد: ما موظفیم با تمام ظرفیت‌های استان شرایطی فراهم کنیم تا جوانان با امید، انگیزه و اعتماد بیشتر آینده خود را در این استان بسازند. موفقیت ما زمانی محقق می‌شود که جوانان احساس کنند مدیران استان دغدغه‌های آنها را درک می‌کنند و هم برنامه و هم اراده جدی برای حل مسائل مسکن، تسهیلات، وام ازدواج و اشتغال پایدار دارند.

وی نخستین تأکید خود را بر اجرای دقیق مصوبات جلسات قبلی ستاد دانست و گفت: اعتبار هر ستاد و کارگروهی به میزان تحقق مصوبات آن است. لذا انتظار داریم تمامی دستگاه‌های عضو در جلسه بعدی گزارش دقیق اقدامات انجام‌شده، موانع موجود و برنامه زمان‌بندی دقیق ارائه دهند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه جمعیت و تأکیدات دولت چهاردهم، عنوان کرد: باید از برنامه‌های پراکنده و مقطعی خارج شویم و با اهداف مشخص، شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و تقسیم کار روشن بین دستگاه‌ها پیش برویم. هر دستگاه باید سهم خود را در تسهیل ازدواج، تحکیم خانواده و حمایت از جوانی جمعیت به صورت شفاف مشخص کند.

مردانی افزود: طرح بررسی تأخیر سن ازدواج در استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. باید مشخص کنیم سهم عوامل اقتصادی، اشتغال، مسکن، نگرش‌های فرهنگی، تحولات اجتماعی و تغییر سبک زندگی در افزایش سن ازدواج تا چه اندازه بوده است. انتظار داریم نتایج این مطالعات به یک سند کاربردی برای سیاست‌گذاری استان تبدیل شود.

وی در خصوص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: نقش بانک‌های عامل بسیار تعیین‌کننده است. تسهیلات زمانی اثرگذارند که با سرعت، سهولت و عدالت پرداخت شوند. انتظار داریم شورای هماهنگی بانک‌ها در جلسه آتی گزارش کامل و جامع همراه با رفع موانع ارائه دهد تا روند پرداخت تسهیلات بهبود یابد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بر لزوم مشاوره الزامی پیش از ازدواج و ترویج سواد رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: تجربه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آسیب‌های خانوادگی ناشی از ضعف مهارت‌های ارتباطی، نبود آگاهی‌های لازم پیش از ازدواج و تأثیرپذیری از الگوهای نادرست رسانه‌ای است. آموزش و مشاوره را باید سرمایه‌گذاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش استحکام خانواده‌ها بدانیم.

وی در مورد اوقات فراغت جوانان افزود: به تنهایی آموزش و پرورش قادر نیست؛ همه دستگاه‌ها باید کمک کنند. نگاه ما باید از برگزاری چند برنامه مناسبتی فراتر برود، اوقات فراغت بستری برای کشف استعدادها، تقویت مهارت‌ها، ارتقای نشاط اجتماعی، مشارکت‌پذیری و پیشگیری از آسیب‌هاست.

مردانی تأکید کرد: برنامه‌های سال ۱۴۰۵ با رویکرد عدالت‌محور و با توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار، روستایی و شهرستان‌های مختلف تدوین شود تا همه جوانان از فرصت‌های برابر برخوردار شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تکالیف و انتظارات هر دستگاه در موضوع ازدواج به همراه مصوبات جلسه برای همه ارسال شود.