اشرف کبیریپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دوره آموزشی تربیت مشاوران و مبلغان جمعیت و فرزندآوری ویژه اقشار تأثیرگذار جامعه همچون پزشکان و پیراپزشکان، روانشناسان و مبلغات حوزههای علمیه، اظهار کرد: این دوره آموزشی مجازی برای ۸۲ نفر از بانوان با محتوای متناسب هر یک از حرفهها برگزار شد که ۸۰۰ ساعت آموزش را پشت سر گذاشتند.
کارشناس فرهنگی امور بانوان ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه دوره تکمیلی یکهفتهای نیز با حضور برگزیدگان در مشهد مقدس برگزار شد، ادامه داد: قریب به ۳۵ نفر پس از طی آموزشها از ابتدای سال تا کنون به عنوان مشاور و مبلغ حوزه جمعیت و فرزندآوری در نقاط مختلف استان به فعالیت و آموزش و برپایی کارگاهها برای زوجهای دارای تکفرزند، والدین زوجها، دختران و پسران در شرف ازدواج و عموم مردم میپردازند که با استقبال خوب مردم مواجه شده است.
وی اضافه کرد: از میان این افراد آموزش دیده که با ما همکاری دارند، تیمهایی متشکل از یک روانشناس، یک مبلغ و یک کارشناس مرکز بهداشت در قالب «تیم تحول در حوزه جمعیت» فعال شدند که به مناطق آسیبپذیر از حیث جمعیتی اعزام میشوند و اقدام به برپایی کارگاه میکنند.
این فعال فرهنگی از برگزاری ۶۳ کارگاه آموزشی جمعیت و فرزندآوری در استان به همت این ۳۵ فعال حوزه جمعیت خبر داد و گفت: این کارگاهها در مدارس، ادارات، محافل خانگی، مناطق آسیبخیز و ... برگزار شده است.
وی با اعلام اینکه در مراسمی از این افراد فعال در حوزه جمعیت و فرزندآوری تجلیل به عمل آمد، افزود: در این برنامه از فعالان و مربیان حوزه جمعیت که در طرحهای سازمان تبلیغات اسلامی استان مشارکت داشتند، تجلیل به عمل آمد. همچنین هدایایی برای ۱۹ نفر از مادرانی که از طریق این کارگاهها توجیه و تشویق و صاحب فرزند شدند، تقدیم شد.
طرح ارتقای آگاهی عمومی در حوزه جمعیت و فرزندآوری
کبیریپور با اشاره به اجرای طرحی با محوریت ارتقای آگاهی عمومی در حوزه جمعیت و فرزندآوری در شهرستان بن، بیان کرد: این شهر با وجود بافت مذهبی و سنتی خانوادهها اما دارای جمعیت بالای سالمندان و موالید کم است. در این راستا قریب به ۲۰ کارگاه در ماههای اخیر در مدارس و مراکز ورزشی شهرستان ویژه والدین و اقشار تأثیرگذار برگزار شد. همچنین یک نشست تخصصی با رابطان فرهنگی و مذهبی و سمنهای شهرستان با کمک نهادهای متناظر برپا شد.
وی با تصریح اینکه ۵۰۰ نفر در دورههای آموزشی ازدواج، جمعیت و فرزندآوری شرکت کردند، بیان کرد: دورههای آموزشی ازدواج و نیز دورههایی ویژه مادران یک فرزندی یا دو فرزندی نیز در مدارس ابتدایی شهرستان بن برگزار شد که مادران در این کارگاهها به فرزندآوری تشویق و توجیه شدند.
کبیریپور از فعالیت ۲ مرکز همسانگزینی در استان با مشارکت ادارات کل تبلیغات اسلامی و ورزش و جوانان خبر داد و گفت: افرادی که تمایل به ازدواج دارند، مشخصات خود را به این مراکز میدهند. این مراکز با رویکرد مشاورهای یک تا پنج ساله فعالیت میکنند و خوشبختانه مردم هم اعتماد دارند.
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