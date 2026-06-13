برگزاری ۲ دوره آموزشی تخصصی گردشگری در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دو دوره آموزشی تخصصی با عنوانهای «آشنایی با مدیریت و بهرهبرداری اقامتگاههای بومگردی» و «مدیریت بحران و افزایش تابآوری تأسیسات گردشگری» با حضور بهرهبرداران، مدیران و فعالان حوزه گردشگری در استان لرستان برگزار شد.
در این دوره آموزشی، شرکتکنندگان با مباحثی همچون اصول مهماننوازی و تشریفات، روانشناسی مهمانداری، شیوههای صحیح برخورد با مهمان، مهارتهای ارتباطی، مدیریت تجربه گردشگر و استانداردهای ارائه خدمات در اقامتگاههای بومگردی آشنا شدند.
در دومین دوره آموزشی، شرکتکنندگان با مباحثی از جمله مدیریت ارتباط با گردشگران در شرایط عادی و بحرانی، ارتقای کیفیت خدمات و راهکارهای افزایش تابآوری تأسیسات گردشگری آشنا شدند.
حجتاله عباسیان، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در این دورهها با اشاره به اهمیت ارتقای سطح دانش تخصصی فعالان گردشگری، بر ضرورت آموزش مستمر و توانمندسازی آنان تأکید کرد.
وی نقش اقامتگاههای بومگردی در توسعه گردشگری پایدار و همچنین آمادگی تأسیسات گردشگری در برابر بحرانهای مختلف را بسیار حائز اهمیت دانست و برگزاری چنین دورههایی را گامی مؤثر در افزایش کیفیت خدمات و رضایت گردشگران عنوان کرد.
این دورهها در راستای توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات اقامتی، افزایش آمادگی تأسیسات گردشگری در شرایط بحرانی و بهبود کیفیت خدمات ارائهشده به گردشگران در استان لرستان برگزار شد.
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