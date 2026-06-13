به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، در متن پیام پیرحسین کولیوند، آمده است: جنگی که ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ علیه مردم صلح‌طلب ایران آغاز شد، سرآغازی برای ورق خوردن صفحات جدید ‏و زرین در تاریخ بشردوستی این ملت بود.

جنگ ۱۲ روزه، نه‌ فقط حملاتی برای به شهادت رساندن دانشمندان و ‏سرداران بلکه تهاجمی‌به قلب بشردوستی و هدف قراردادن نمادهای نوعدوستی و انسانیت نیز بود. اما ‏حاصل آن حملات چه شد؟ پیروزی و سربلندی برای ملت و نظام ایران و پیشرفت برای مجموعه‌ای مردمی ‏نظیر هلال‌احمر.‏

وقتی از خون پاک پنج امدادگر غیور هلال‌احمر در جنگ ۱۲ روزه، ۱۱۰ هزار نجاتگر رشید و جوان در خاک ‏هلال‌احمر جوانه می‌زند بدین معناست که صدها قدم به جلو برداشته‌ایم تا جایی که ۸ ماه بعد و در ‏جنگی سخت‌تر توانستیم هفت هزار تن را زنده از زیر آوارها خارج کنیم.‏

گرچه غم شهادت دانشمندان، سرداران، هموطنان و همکاران ‏سوگوارمان کرد اما مجاهدت برای رضایت شهدا، ما را در مسیر خدمت استوارتر ساخت و این همان طلیعه پیروزی ‏بود که رهبر شهیدمان نوید دادند و فرمودند: «جمهوری اسلامی نشان داد که کانون اراده و قدرت است و می‌تواند ‏بی‌واهمه از هیاهوها، قدرتمندانه بایستد و تصمیم بگیرد.» ‏

و در لبیک به فرمایش آن یگانه دوران، امدادگران هلال‌احمر در دل جنگ، مردم در میدان‌ها و رزمندگان در ‏پای لانچرها و پدافندها، قدرتمندانه ایستادند و برای امداد به هموطن و دفاع از خاک وطن تصمیمی‌به ‏بلندای تاریخ وطن شان و شرف شان گرفتند.

در سالروز آغاز جنگ ۱۲ روزه که آغازی برای پیروزی در جنگ ۴۰ روزه است، با گرامی داشتن یاد و خاطره رهبر شهیدمان و امدادگران شهید هلال‌احمر، به ‏ارواح طیبه شهدای این جنگ سلام و صلوات می‌فرستیم و عهدی را که با آنان برای پیمودن راه مقدس‌شان ‏بسته‌ایم، تجدید می‌کنیم.‏