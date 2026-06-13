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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

سالروز آغاز جنگ ۱۲ روزه؛ تجدید عهد هلال‌احمر با شهدای خدمت

سالروز آغاز جنگ ۱۲ روزه؛ تجدید عهد هلال‌احمر با شهدای خدمت

در سالروز آغاز جنگ ۱۲ روزه علیه مردم صلح‌طلب ایران، رئیس جمعیت هلال‌احمر، از این مقطع تاریخی به عنوان سرآغاز ورق خوردن صفحه‌ای زرین در تاریخ بشردوستی ملت ایران یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، در متن پیام پیرحسین کولیوند، آمده است: جنگی که ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ علیه مردم صلح‌طلب ایران آغاز شد، سرآغازی برای ورق خوردن صفحات جدید ‏و زرین در تاریخ بشردوستی این ملت بود.

جنگ ۱۲ روزه، نه‌ فقط حملاتی برای به شهادت رساندن دانشمندان و ‏سرداران بلکه تهاجمی‌به قلب بشردوستی و هدف قراردادن نمادهای نوعدوستی و انسانیت نیز بود. اما ‏حاصل آن حملات چه شد؟ پیروزی و سربلندی برای ملت و نظام ایران و پیشرفت برای مجموعه‌ای مردمی ‏نظیر هلال‌احمر.‏

وقتی از خون پاک پنج امدادگر غیور هلال‌احمر در جنگ ۱۲ روزه، ۱۱۰ هزار نجاتگر رشید و جوان در خاک ‏هلال‌احمر جوانه می‌زند بدین معناست که صدها قدم به جلو برداشته‌ایم تا جایی که ۸ ماه بعد و در ‏جنگی سخت‌تر توانستیم هفت هزار تن را زنده از زیر آوارها خارج کنیم.‏

گرچه غم شهادت دانشمندان، سرداران، هموطنان و همکاران ‏سوگوارمان کرد اما مجاهدت برای رضایت شهدا، ما را در مسیر خدمت استوارتر ساخت و این همان طلیعه پیروزی ‏بود که رهبر شهیدمان نوید دادند و فرمودند: «جمهوری اسلامی نشان داد که کانون اراده و قدرت است و می‌تواند ‏بی‌واهمه از هیاهوها، قدرتمندانه بایستد و تصمیم بگیرد.» ‏

و در لبیک به فرمایش آن یگانه دوران، امدادگران هلال‌احمر در دل جنگ، مردم در میدان‌ها و رزمندگان در ‏پای لانچرها و پدافندها، قدرتمندانه ایستادند و برای امداد به هموطن و دفاع از خاک وطن تصمیمی‌به ‏بلندای تاریخ وطن شان و شرف شان گرفتند.

در سالروز آغاز جنگ ۱۲ روزه که آغازی برای پیروزی در جنگ ۴۰ روزه است، با گرامی داشتن یاد و خاطره رهبر شهیدمان و امدادگران شهید هلال‌احمر، به ‏ارواح طیبه شهدای این جنگ سلام و صلوات می‌فرستیم و عهدی را که با آنان برای پیمودن راه مقدس‌شان ‏بسته‌ایم، تجدید می‌کنیم.‏

کد مطلب 6859141

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