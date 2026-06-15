به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وقتی صحبت از کوررنگی میشود، بسیاری از افراد تصور میکنند فرد مبتلا به کوررنگی دنیا را سیاه و سفید میبیند. این در حالی است که چنین تصوری در اغلب موارد درست نیست. بیشتر افراد دارای اختلال تشخیص رنگ و یا کوررنگی، رنگها را میبینند، اما در تشخیص برخی رنگها یا تمایز میان بعضی طیفهای رنگی با دیگران تفاوت دارند.
همین موضوع باعث شده است که کوررنگی یکی از ناشناختهترین تفاوتهای بینایی باشد. بسیاری از افراد تا سالها و حتی تا بزرگسالی متوجه نمیشوند که جهان را کمی متفاوت از دیگران میبینند.
در بسیاری از موارد، فرد از کودکی با شیوه دیدن خود سازگار شده است و تصور میکند همه انسانها رنگها را دقیقاً به همان شکل مشاهده میکنند. به همین دلیل ممکن است هیچگاه متوجه تفاوت دید رنگی خود نشود؛ مگر زمانی که در یک موقعیت خاص با چالش مواجه شود.
این چالشها گاهی از دوران مدرسه آغاز میشوند. تصور کنید دانشآموزی در تشخیص رنگهای یک نمودار، نقشه جغرافیا، آزمایش علوم یا محتوای آموزشی مشکل داشته باشد. ممکن است معلم یا اطرافیان تصور کنند که او بیدقت است، در حالی که علت اصلی، تفاوت در دید رنگی باشد.
برخی افراد دارای کوررنگی سالها بعد از دوران تحصیل تعریف میکنند که بارها به دلیل اشتباه در تشخیص رنگها مورد تمسخر همکلاسیها قرار گرفتهاند یا از بیان مشکل خود خودداری کردهاند؛ زیرا نگران واکنش دیگران بودهاند. این پنهانکاری یکی از موضوعاتی است که کمتر درباره آن صحبت میشود.
کوررنگی تنها به دوران مدرسه محدود نمیشود. در برخی مشاغل نیز تشخیص صحیح رنگها اهمیت دارد و ممکن است محدودیتهایی برای افراد دارای برخی انواع کوررنگی وجود داشته باشد. به همین دلیل آگاهی زودهنگام از وضعیت دید رنگی میتواند به افراد کمک کند در انتخاب مسیر تحصیلی و شغلی خود تصمیمهای آگاهانهتری بگیرند.
با وجود این چالشها، آگاهی عمومی درباره کوررنگی هنوز پایین است. بسیاری از خانوادهها، معلمان و حتی تولیدکنندگان محتوای آموزشی اطلاعات کافی درباره نیازهای افراد دارای تفاوت دید رنگی ندارند.
در سالهای اخیر تلاشهایی برای افزایش آگاهی عمومی درباره این موضوع در ایران انجام شده است. یکی از این فعالیتها توسط امیر کوثری پژوهشگر حوزه کوررنگی، انجام شده که پس از بازگشت به ایران، «خانه کوررنگی» را با هدف تولید محتوای آموزشی و افزایش آگاهی عمومی راهاندازی کرد.
خانه کوررنگی طی چند سال گذشته تلاش کرده است اطلاعات علمی و کاربردی درباره انواع کوررنگی، چالشهای آموزشی و اجتماعی افراد دارای تفاوت دید رنگی و راهکارهای سازگاری با این شرایط را در اختیار عموم قرار دهد. همچنین محتوای متعددی برای خانوادهها، معلمان، دانشآموزان و طراحان تولید شده است تا شناخت بهتری نسبت به این موضوع ایجاد شود. بسیاری از افراد تا سالها از وجود تفاوت در دید رنگی خود آگاه نمیشوند. به همین دلیل در خانه کوررنگی مطالبی درباره نشانههای رایج کوررنگی و روشهای اولیه آشنایی با وضعیت دید رنگی در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است.
به گفته فعالان این حوزه، یکی از مهمترین نیازها، آموزش معلمان و والدین است. بسیاری از مشکلات دانشآموزان کوررنگ نه به دلیل خود کوررنگی، بلکه به دلیل ناشناخته بودن آن برای اطرافیان ایجاد میشود. در برخی موارد تنها با تغییر شیوه ارائه اطلاعات، استفاده از برچسبهای متنی در کنار رنگها یا طراحی مناسبتر محتوای آموزشی میتوان بخش زیادی از این مشکلات را کاهش داد.
در کنار فعالیتهای فارسی، تلاشهایی نیز برای تولید محتوای آموزشی به زبان انگلیسی انجام شده است تا منابع آموزشی مرتبط با کوررنگی برای مخاطبان بیشتری در دسترس قرار گیرد. همچنین کتابی با موضوع راهنمای جامع کوررنگی درباره شناخت و درک چالشهای افراد دارای تفاوت دید رنگی به زبان فارسی منتشر شده است.
کارشناسان معتقدند آگاهیبخشی درباره کوررنگی تنها به نفع افراد دارای این تفاوت بینایی نیست. افزایش شناخت عمومی میتواند به طراحی بهتر محتوای آموزشی، محصولات دیجیتال، علائم و اطلاعات بصری کمک کند و محیطی فراگیرتر برای همه افراد ایجاد کند.
امروزه بسیاری از ما روزانه با حجم زیادی از اطلاعات رنگی روبهرو هستیم؛ از اپلیکیشنها و وبسایتها گرفته تا کتابهای درسی، نمودارها و تابلوهای راهنما. هرچه آگاهی جامعه نسبت به تفاوتهای دید رنگی بیشتر شود، احتمال نادیده گرفته شدن بخشی از کاربران و دانشآموزان کمتر خواهد شد.
شاید مهمترین نکته درباره کوررنگی این باشد که برخلاف تصور رایج، این موضوع صرفاً یک تفاوت در تشخیص رنگها نیست؛ بلکه میتواند بر تجربه تحصیل، انتخاب شغل، اعتمادبهنفس و تعاملات اجتماعی افراد نیز تأثیر بگذارد. به همین دلیل آگاهی بیشتر درباره این موضوع میتواند گام مؤثری در جهت درک بهتر تفاوتهای انسانی و ایجاد فرصتهای برابر برای همه باشد.
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