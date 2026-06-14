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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۸

ثبت ۲۸۲ حادثه آبی در سال ۱۴۰۴؛ ۱۴۶ فوتی در حوادث غرق‌شدگی

ثبت ۲۸۲ حادثه آبی در سال ۱۴۰۴؛ ۱۴۶ فوتی در حوادث غرق‌شدگی

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر گفت: در بازه زمانی فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۴، درمجموع ۲۸۲ حادثه در محیط‌های آبی کشور ثبت شده است که در نتیجه آن ۴۹۷ نفر حادثه‌ دیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر؛ مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با هشدار درباره شنا در مناطق فاقد ایمنی، گفت: بیشترین موارد غرق‌شدگی و مرگ ناشی از آن در نقاطی رخ می‌دهد که خارج از محدوده طرح‌های سالم‌سازی سواحل قرار دارند. خالدی افزود: رودخانه‌های فصلی، تالاب‌های کشاورزی و سدها نیز از دیگر نقاط پرخطر در وقوع حوادث غرق‌شدگی هستند؛ مناطقی که تقریباً در همه آنها شنا ممنوع است، اما برخی افراد به‌ویژه جوانان با بی‌احتیاطی وارد آنها شده و اقدام به شنا می‌کنند.

وی با تأکید بر لزوم توجه به هشدارها و پرهیز از شنا در مناطق غیرمجاز ادامه داد: رعایت نکات ایمنی، استفاده از سواحل دارای طرح سالم‌سازی و توجه به علائم هشداردهنده می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث داشته باشد.

سخنگوی هلال‌احمر اظهار داشت: در بازه زمانی فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۴، درمجموع ۲۸۲ حادثه در محیط‌های آبی کشور ثبت شده است که در نتیجه آن ۴۹۷ نفر حادثه‌ دیده‌اند.

خالدی گفت: در این حوادث، ۱۵۳ نفر مصدوم، ۱۴۶ نفر فوتی در صحنه، ۷۶ نفر منتقل‌شده به مراکز درمانی و ۲۴ نفر نیز به‌صورت سرپایی خدمات دریافت کرده‌اند.

کد مطلب 6859535
محدثه رمضانعلی

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