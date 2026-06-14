به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر؛ مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلالاحمر با هشدار درباره شنا در مناطق فاقد ایمنی، گفت: بیشترین موارد غرقشدگی و مرگ ناشی از آن در نقاطی رخ میدهد که خارج از محدوده طرحهای سالمسازی سواحل قرار دارند. خالدی افزود: رودخانههای فصلی، تالابهای کشاورزی و سدها نیز از دیگر نقاط پرخطر در وقوع حوادث غرقشدگی هستند؛ مناطقی که تقریباً در همه آنها شنا ممنوع است، اما برخی افراد بهویژه جوانان با بیاحتیاطی وارد آنها شده و اقدام به شنا میکنند.
وی با تأکید بر لزوم توجه به هشدارها و پرهیز از شنا در مناطق غیرمجاز ادامه داد: رعایت نکات ایمنی، استفاده از سواحل دارای طرح سالمسازی و توجه به علائم هشداردهنده میتواند نقش مهمی در کاهش حوادث داشته باشد.
سخنگوی هلالاحمر اظهار داشت: در بازه زمانی فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۴، درمجموع ۲۸۲ حادثه در محیطهای آبی کشور ثبت شده است که در نتیجه آن ۴۹۷ نفر حادثه دیدهاند.
خالدی گفت: در این حوادث، ۱۵۳ نفر مصدوم، ۱۴۶ نفر فوتی در صحنه، ۷۶ نفر منتقلشده به مراکز درمانی و ۲۴ نفر نیز بهصورت سرپایی خدمات دریافت کردهاند.
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