به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام حادثه از سوی اورژانس مبنی بر مصدومیت یک گردشگر در مسیر روستای شیرآباد و نرسیده به آبشار اول، نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر استان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه ساعت ظهر دوشنبه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر گلستان گزارش شد و بلافاصله دو تیم عملیاتی از پایگاه زرین‌گل شامل تیم آمبولانس و تیم نجات به منطقه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با بیان اینکه چهار نیروی امدادی در این عملیات حضور داشتند، گفت: مصدوم این حادثه یک زن ۴۰ ساله بود که بر اثر ترومای ناشی از شکستگی پا دچار آسیب شده بود.

سلیمی ادامه داد: امدادگران پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تثبیت وضعیت مصدوم، وی را به محل امن منتقل کرده و با آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان امام رضا (ع) خان‌ببین انتقال دادند.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات ساعت ۱۱ و ۴۲ دقیقه با انتقال مصدوم به مرکز درمانی پایان یافت و خوشبختانه حادثه فوتی نداشت.