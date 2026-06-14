قزوین رتبه دوم کشور در تولید گیلاس، زیتون، فندق و گلابی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خیرخواه اظهار کرد: شهرستان قزوین با برخورداری از ظرفیتهای گسترده باغداری، یکی از قطبهای مهم تولید محصولات باغی کشور محسوب میشود.
وی افزود: سطح زیر کشت باغات شهرستان قزوین ۳۰ هزار هکتار است که از این میزان، ۲۷ هزار هکتار بارور و مابقی غیربارور است. این شهرستان از نظر سطح زیر کشت محصولات باغی رتبه دوم استان و از نظر میزان تولید رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در تولید گیلاس بیان کرد: قزوین با تولید متوسط سالانه حدود ۳۶ هزار تن گیلاس و برخورداری از ۶ هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول، رتبه نخست استان و رتبه دوم کشور را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: شهرستان قزوین همچنین با تولید سالانه سه هزار و ۲۰۰ تن زغالاخته، رتبه نخست استان و کشور را به خود اختصاص داده است.
خیرخواه تصریح کرد: این شهرستان در تولید سالانه دو هزار و ۲۰۰ تن فندق، ۲۶ هزار تن زیتون و ۲۰ هزار تن گلابی نیز رتبه نخست استان و رتبه دوم کشور را داراست که نشاندهنده ظرفیت بالای باغداری و توانمندی تولیدکنندگان این منطقه است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گلخانهای شهرستان گفت: با تنوع تولید و سطح زیر کشت ۲۵ هکتاری محصولات گلخانهای، شهرستان قزوین رتبه دوم استان را در این بخش به خود اختصاص داده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین وجود ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغستان سنتی قزوین را از مهمترین مزیتهای بخش باغداری شهرستان دانست و افزود: این باغستان تاریخی و منحصر بهفرد، متشکل از گونههای مقاوم پسته، بادام، انگور و سایر درختان باغی است و با قدمتی بیش از یکهزار و ۵۰۰ سال، به عنوان یک ذخیره ارزشمند ژنتیکی و میراثی کمنظیر در کشور شناخته میشود.
خیرخواه در پایان خاطرنشان کرد: حضور گسترده محصولات باغی باکیفیت شهرستان قزوین در بازارهای داخلی و بازارهای بینالمللی، بیانگر ظرفیت بالای تولید و نقش مؤثر باغداران این شهرستان در توسعه بخش کشاورزی و صادرات محصولات باغی است.
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