خبرگزاری مهر، گروه استانها- علیرضا نوری کجوریان: مدرسه پسرانه حضرت امام خمینی (ره) با ۲۰۰ اصله گیلاس، ۱۷۰ اصله گلابی، دهها درخت سیب و گردو، بوتههای تمشک و بیش از ۱۰۰ اصله گل محمدی و مدرسه دخترانه سمیه با ۸۰ اصله گل محمدی، امسال بیش از ۸۰۰ لیتر گلاب تولید کردهاند، معلمها باغبان شدهاند و دانشآموزان کارآفرینی را از خاک و گل یاد میگیرند.
با آن که فعالیت مدارس این روزها مجازی است اما عطر گل و گلاب از فرسنگها دور به مشام می رسد و مقصد مدرسه ای می شود که با ابتکار معلمان و مدیر آموزش و پرورش کجور به باغ گل و گلاب تبدیل شده لست.
دانشآموزان مدرسه امام خمینی و سمیه بخش کجور به کارآفرینانی تبدیل شدند که می توانند گلاب تولید کنند و این مهارت را به خانوادههایشان هم یاد داده و به گفته علی پسر دانش آموز، قرار است در روستای خود زمینی را به کشت گل محمدی اختصاص دهد.
باغ ۸ هزار متری؛ دستاوردی که افتخار مدرسه است
مدرسه پسرانه حضرت امام خمینی یک باغ ۸ هزار متر مربعی دارد و این باغ حاصل زحمت معلمها و دانشآموزانی است که خودشان نهالها را کاشتند. ۲۰۰ اصله درخت گیلاس، ۱۷۰ اصله درخت گلابی، دهها اصله سیب و گردو و بوتههای تمشک، حالا سایهسار مدرسه را پر کردهاند.
خزایی از اهالی شهر پول می گوید: با ابتکار معلمان و آموزش و پرورش، دو مدرسه منطقه به کارگاه تولیدی تبدیل شده و با تلاش و مراقبت، گل ها به بار نشسته و محصولاتی شیرین و باکیفیت نصیب مدرسه کرده است.
اما بخش ویژه این باغ، مزرعه گل محمدی است. بیش از ۱۰۰ اصله بوته گل محمدی در کنار باغ، عطر و بوی خاصی به مدرسه بخشیده است و به گفته مدیر مدرسه امسال از این گلها حدود ۷۰۰ لیتر گلاب ناب استحصال شده است.
گلاب و گل خشک حاصل از آن، هم برای مصرف داخلی مدرسه و هم برای فروش به خانوادهها و مردم محلی استفاده میشود.
برای اینکه این باغ به بهترین شکل ممکن اداره شود، مدرسه یک تصمیم هوشمندانه گرفت و یک باغدار باتجربه و خوشنام محلی به عنوان شریک مدرسه وارد شد. او تجهیزات گلابگیری و دانش فنی خود را به مدرسه آورد و در مقابل، مدرسه زمین، آب و نیروی کار دانشآموزی را در اختیار او گذاشت و این مشارکت، باعث شد باغ ۸ هزار متری به شکلی حرفهای نگهداری شود و دانشآموزان نیز در کنار یک فرد متخصص، مهارتهای عملی بیاموزند.
حاصل این همکاری، گلاب مرغوبی است که امسال در بطریهای شیشهای جا خوش کرده و قرار است به بازار عرضه شود. سهم مدرسه از فروش این محصولات، صرف بهبود تغذیه دانشآموزان، خرید تجهیزات آموزشی و توسعه بیشتر باغ میشود.
مدرسه دخترانه سمیه؛ گلهایی که امید آفریدند
در مدرسه دخترانه سمیه، هرچند باغ بزرگی وجود ندارد، اما ۸۰ اصله گل محمدی آن چنان شور و شوقی به پا کرده که کمتر کسی تصور میکرد. دانشآموزان این مدرسه با راهنمایی معلمهای خود، از ابتدای فصل برداشت، هر روز صبح گلها را میچینند و برای گلابگیری آماده میکنند. امسال ۱۲۰ لیتر گلاب تهیه و چندین کیلوگرم گل خشک برداشت کردهاند.
اما آنچه از این عدد مهمتر است، تأثیر این تجربه بر خانوادههاست. یکی از مادران دانشآموزان، وقتی نتیجه کار را دید، از مدرسه قلمه گل محمدی درخواست کرد و حالا چندین خانواده دیگر هم به فکر کاشت این گل در حیاط خانههای روستایی خود افتادهاند.
دانشآموزان؛ نسلی که کارآفرینی را از مدرسه یاد میگیرند
در این طرح دانشآموزان نقش اول را بازی میکنند، محمد یکی از دانشآموزان مدرسه پسرانه میگوید که اول فکر میکرده این کارها فقط برای پر کردن وقت است، اما حالا فهمیده که دارد یک حرفه واقعی یاد میگیرد.
مریم یک دانشآموز دیگر از مدرسه دخترانه هم میگوید که به مادرش یاد داده چطور گل خشک کند و مادرش حالا برنامه دارد که بخشی از حیاط خانه را به کشت گل محمدی اختصاص دهد و محصول آن را بفروشد. این یعنی مدرسه، نقطه شروع یک زنجیره اقتصادی در خانوادهها شده است.
این الگو را در منطقه گسترش میدهیم
عبدالله نقیپور مدیر آموزش و پرورش منطقه کجور که تلاش ها و زحماتش اکنون به بار نشسته است با اشاره به موفقیت دو مدرسه پایلوت گفت: طرح خوداتکایی مدارس شبانهروزی را از سه سال پیش در منطقه کجور آغاز و مدرسه پسرانه امام خمینی و مدرسه دخترانه سمیه را به عنوان پایلوت انتخاب کردیم و امسال به نتایج بسیار خوبی رسیدهایم.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از ۸۰۰ لیتر گلاب در دو مدرسه تولید شده و محصولات باغی متنوعی مانند گیلاس، گلابی، سیب، گردو و تمشک نیز برداشت کردهایم، اما مهمتر از همه، تغییری است که در نگرش دانشآموزان و خانوادههایشان ایجاد شده است.
وی افزود: مدل مشارکتی مدرسه پسرانه امام خمینی (ره)؛ یک الگوی بسیار موفق است و مدرسه بدون اینکه سرمایهگذاری سنگینی انجام دهد، از دانش فنی و تجهیزات یک متخصص محلی بهره برده و دانشآموزان نیز در کنار یک فرد حرفهای، کارآفرینی را به صورت عملی یاد گرفتهاند. این مدل را به سایر مدارس منطقه هم توصیه میکنم.
نقیپور درباره آینده طرح گفت: قصد داریم این تجربه را به همه مدارس شبانهروزی منطقه کجور تعمیم دهیم و در گام اول، برای مدرسه دخترانه سمیه نیز به دنبال تجهیزات بهتر و در صورت امکان مشارکت با بخش خصوصی محلی هستیم.
رئیس آموزش و پرورش کجور با اشاره به حمایتهای مورد نیاز گفت: خوشبختانه استقبال خوبی از این طرح شده است و بزرگترین دستاورد این طرح، تربیت نسلی است که ارزش کار و تولید را میداند.
عطر گلاب در کجور ماندگار شده است. عطر مدرسهای که به روستاهای اطراف هم رسیده. جایی که معلم و دانشآموز هر دو باغبان شدهاند و از زمین، محصول برداشت میکنند. این همان معنای واقعی آموزش است؛ نه فقط خواندن، که زیستن در مسیر کار، تلاش و امید.
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