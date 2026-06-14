به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی‌افشار ظهر یکشنبه در آیین بهره‌برداری از یک واحد گلخانه‌ای تولید سبزی و صیفی، با تشریح برنامه‌های کلان استان در بخش کشاورزی اظهار کرد: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای با محوریت مدیریت مصرف آب، افزایش بهره‌وری و تقویت حضور در بازارهای هدف صادراتی، به صورت جدی و با استفاده از توان بخش خصوصی و دولتی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تنوع و کیفیت بالای محصولات گلخانه‌ای استان افزود: بخش عمده‌ای از تولیدات گلخانه‌ای همدان شامل انواع فلفل دلمه‌ای رنگی، گوجه‌فرنگی، خیار و سایر سبزیجات است که به دلیل برخورداری از استانداردهای کیفی مطلوب، از ظرفیت بسیار بالایی برای رقابت و حضور در بازارهای بین‌المللی برخوردار هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده افزون بر ۴۰ درصد از مجموع تولیدات گلخانه‌ای استان برای صادرات در نظر گرفته شده است که تحقق این هدف، نقش مؤثری در افزایش ارزآوری، رونق بخش تولید و حمایت از فعالان حوزه کشاورزی خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زیرساخت‌های این بخش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۱۲ هکتار گلخانه فعال در سطح استان وجود دارد که بخشی از آن‌ها در قالب شهرک‌های گلخانه‌ای دولتی و بخش دیگر توسط بخش خصوصی ساماندهی شدند.

خانجانی افشار تأکید کرد: توسعه این زیرساخت‌ها، بستر لازم برای ارتقای سطح کیفی محصولات و تسهیل فرآیندهای صادراتی را فراهم آورده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه حرکت به سمت کشاورزی گلخانه‌ای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، افزود: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای علاوه بر کاهش قابل‌توجه مصرف آب، موجب افزایش بهره‌وری در واحد سطح و تولید محصولات بازارپسند می‌شود که این امر استان را در مواجهه با چالش‌های اقلیمی و محدودیت منابع آبی توانمندتر می‌سازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی استان با همکاری و هم‌افزایی سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را به صورت جدی دنبال می‌کند تا با تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز، زمینه لازم برای افزایش صادرات و تثبیت جایگاه همدان به عنوان یکی از قطب‌های تولیدات گلخانه‌ای در کشور فراهم شود.