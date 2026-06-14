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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

تندباد شدید و گردوخاک در راه خوزستان است

تندباد شدید و گردوخاک در راه خوزستان است

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای و برخاستن گردوخاک موقتی از ظهر سه‌شنبه خوزستان را فرا می‌گیرد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اداره‌کل هواشناسی استان خوزستان نسبت به این وضعیت جوی هشدار سطح نارنجی شماره ۱۲ را صادر کرده است.

وی افزود: این پدیده جوی از ظهر روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و تا اواخر وقت روز چهارشنبه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان فعال خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان توضیح داد: به دلیل ماهیت این سامانه، برخاستن گردوخاک موقتی و کاهش دید افقی در مناطق یاد شده دور از انتظار نیست.

سبزه‌زاری گفت: توصیه می‌شود شهروندان به ویژه کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی در زمان خیزش گردوخاک از ترددهای غیرضروری خودداری کنند و تمهیدات لازم برای محکم کردن سازه‌های موقت اندیشیده شود.

کد مطلب 6859784

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