تندباد شدید و گردوخاک در راه خوزستان است

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشههای پیشیابی هواشناسی، ادارهکل هواشناسی استان خوزستان نسبت به این وضعیت جوی هشدار سطح نارنجی شماره ۱۲ را صادر کرده است.
وی افزود: این پدیده جوی از ظهر روز سهشنبه آغاز میشود و تا اواخر وقت روز چهارشنبه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان فعال خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان توضیح داد: به دلیل ماهیت این سامانه، برخاستن گردوخاک موقتی و کاهش دید افقی در مناطق یاد شده دور از انتظار نیست.
سبزهزاری گفت: توصیه میشود شهروندان به ویژه کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی در زمان خیزش گردوخاک از ترددهای غیرضروری خودداری کنند و تمهیدات لازم برای محکم کردن سازههای موقت اندیشیده شود.
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