محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز ملی پایش، هشدار سریع گرد خاک هواشناسی خوزستان هشدار سطح نارنجی شماره چهار را صادر کرده است.
وی افزود: این پدیده روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، جنوب، بخشهای مرکزی استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی توضیح داد: وزش بادهای متوسط تا شدید همراه با تندباد لحظهای موجب کاهش دید افقی، افت کیفیت جوی میگردد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: برخاستن گردوخاک محلی در این مناطق پیشبینی شده که نیازمند احتیاط ساکنان، رانندگان میباشد.
وی خاطرنشان کرد: کاهش کیفیت هوا، کاهش دید از اصلیترین مخاطرات این پدیده جوی در روز جمعه است.
سبزهزاری بیان کرد: تمهیدات لازم برای پیشگیری از آسیبهای احتمالی تندباد باید توسط دستگاههای خدماترسان اتخاذ گردد.
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