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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

هشدار هواشناسی؛ تندباد گردوخاک محلی آسمان خوزستان را فرا می‌گیرد

هشدار هواشناسی؛ تندباد گردوخاک محلی آسمان خوزستان را فرا می‌گیرد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس هشدار سطح نارنجی، وزش بادهای شدید، تندباد لحظه‌ای سبب برخاستن گردوخاک در مناطقی از استان می‌شود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز ملی پایش، هشدار سریع گرد خاک هواشناسی خوزستان هشدار سطح نارنجی شماره چهار را صادر کرده است.

وی افزود: این پدیده روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، جنوب، بخش‌های مرکزی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی توضیح داد: وزش بادهای متوسط تا شدید همراه با تندباد لحظه‌ای موجب کاهش دید افقی، افت کیفیت جوی می‌گردد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: برخاستن گردوخاک محلی در این مناطق پیش‌بینی شده که نیازمند احتیاط ساکنان، رانندگان می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: کاهش کیفیت هوا، کاهش دید از اصلی‌ترین مخاطرات این پدیده جوی در روز جمعه است.

سبزه‌زاری بیان کرد: تمهیدات لازم برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی تندباد باید توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان اتخاذ گردد.

کد مطلب 6850017

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