وزش باد و گردوخاک موقتی در خوزستان

محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، تا پایان هفته جوی نسبتاً پایدار همراه با روند افزایشی دما در سطح استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: از امروز تا اواخر وقت پنجشنبه به‌ویژه روز چهارشنبه، سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوب غربی و مرکزی استان در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود و به همین دلیل خیزش گردوخاک محلی و موقتی در این مناطق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان توضیح داد: در این مدت شمال خلیج فارس نیز مواج پیش‌بینی می‌شود و از اواسط روز شنبه، استان تحت تأثیر یک سامانه بارشی قرار خواهد گرفت.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با دمای ۳۰.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۷.۳ درجه سانتی‌گراد سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی بیان کرد: همچنین در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۰ و کمینه دمای ۱۵.۷ درجه سانتی‌گراد رسیده است.