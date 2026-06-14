به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز پیشبینی ادارهکل هواشناسی گلستان، صبح امروز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵، پارک ملی گلستان با ثبت حداقل دمای ۱۴.۶ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان بود.
طبق این گزارش، گرگان با دمای ۱۷.۶ درجه سانتیگراد خنکترین شهرستان گلستان در ساعات ابتدایی امروز به شمار میرود. همچنین بیشینه دمای ثبتشده در روز گذشته نیز مربوط به گرگان بوده که به ۳۴.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.
هواشناسی گلستان اعلام کرده است که دمای هوای گرگان در گرمترین ساعات امروز به حدود ۳۶ درجه سانتیگراد رسید.
بررسی دادههای ایستگاههای هواشناسی استان نشان میدهد حداقل دمای ثبتشده صبح امروز یکشنبه در آققلا ۱۷.۸، بندرگز ۱۹.۷، بندرترکمن ۲۰.۷، علیآبادکتول ۱۸.۵، گنبدکاووس ۱۸.۳، مراوهتپه ۱۹.۹، مینودشت ۲۱، کردکوی ۱۷.۷ و کلاله ۱۹.۸ درجه سانتیگراد بوده است.
بر اساس این گزارش، شرایط جوی استان همچنان تحت تأثیر افزایش تدریجی دما قرار دارد و انتظار میرود در ساعات میانی روز، هوای گرمتری در بیشتر مناطق گلستان حاکم شود.
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