ساخت پردیس سینمایی در پارک تاجیکستان کرج مخالفان جدی دارد

علیرضا رحیمی، عضو شورای اسلامی شهر کرج و رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران این شورا در گفتگو با خبرنگار مهر، با مخالفت نسبت به احداث پردیس سینمایی در محدوده پارک تاجیکستان، بر ضرورت حفظ این پهنه به عنوان فضای سبز و ریه تنفسی شهر تأکید کرد و درباره لایحه اخیر شهرداری برای جابه‌جایی سینمای هجرت اظهار کرد: موضوع احداث مجموعه سینمایی در اراضی پشت پارک تاجیکستان سابقه‌ای مربوط به دوره شورای پنجم دارد و در آن زمان نیز طرح‌هایی برای این محدوده تهیه شد، اما به دلایل مختلف اجرای آن متوقف ماند.

وی افزود: این موضوع در سال‌های اخیر چندین بار در کمیسیون‌ها و صحن شورا مطرح شده و اخیراً نیز شهرداری لایحه‌ای را به شورا ارسال کرده است که بر اساس آن، سینمای هجرت به دلیل بازدهی نامناسب، فرسودگی ساختمان و قرار گرفتن در محدوده طرح‌های شهری، به پشت پارک تاجیکستان منتقل و توسط حوزه هنری پردیس سینمایی جدیدی احداث شود.

پارک تاجیکستان باید به فضای سبز اختصاص یابد

رحیمی با بیان اینکه این پیشنهاد موافقان و مخالفانی در شورا دارد، تصریح کرد: بنده با ساخت مجموعه سینمایی در محدوده پارک تاجیکستان مخالف هستم و اعتقاد دارم این محدوده باید مطابق کاربری اصلی خود یعنی فضای سبز و کاربری‌های مرتبط با آن توسعه یابد.

وی ادامه داد: ایجاد شهربازی، فضاهای تفریحی و توسعه فضای سبز در این محدوده می‌تواند به شکل‌گیری یک لکه بزرگ سبز در هسته مرکزی شهر کمک کند؛ ظرفیتی که می‌تواند نقش ریه تنفسی شهر کرج را ایفا کند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر کرج یکی از دلایل اصلی مخالفت خود را ضرورت توزیع متوازن سرانه‌های فرهنگی و هنری در سطح شهر عنوان کرد و گفت: مجموعه‌هایی مانند سینما، پلاتوهای هنری و پردیس‌های فرهنگی به طور طبیعی موجب جذب و تولید سفرهای شهری می‌شوند؛ بنابراین باید در نقاطی احداث شوند که ضمن برخورداری از دسترسی مناسب، کمترین تأثیر را بر ترافیک شهری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بخش‌هایی از شهر از جمله جنوب کرج، مهرشهر، هسته مرکزی شهر و محدوده گوهردشت از برخی امکانات فرهنگی بهره‌مند هستند و در برخی از این نقاط نیز بار ترافیکی قابل توجهی وجود دارد.

پارک ابن‌سینا گزینه مناسب‌تری برای احداث پردیس فرهنگی است

رحیمی با اشاره به پیشنهاد خود برای جانمایی مجموعه فرهنگی جدید اظهار کرد: بهترین گزینه برای احداث پردیس فرهنگی و هنری، محدوده شمال پارک ابن‌سینا و حدفاصل ادامه بلوار ماهان و مسیر موازی شهید ناصربخش است.

وی افزود: در این محدوده پیش‌تر قرار بود کتابخانه‌ای احداث شود که با لغو توافقات انجام شده، این امکان فراهم شده است تا از ظرفیت آن برای ایجاد یک مجموعه فرهنگی استفاده شود. ضمن اینکه کاربری این زمین نیز فرهنگی است و از این منظر مشکلی وجود ندارد.

عضو شورای شهر کرج با اشاره به یکی دیگر از گزینه‌های مطرح شده برای احداث پردیس سینمایی گفت: پیشنهاد دیگری نیز برای ساخت این مجموعه در محدوده جهانشهر و نزدیکی پارک ایران‌زمین مطرح شده بود که به اعتقاد بنده آن نیز به دلیل شرایط ترافیکی منطقه مناسب نیست.

وی یادآور شد: در آن محدوده به دلیل حجم بالای ترافیک، پروژه‌های عمرانی متعددی از جمله احداث پل و زیرگذر اجرا شده است و استقرار یک مجموعه فرهنگی بزرگ می‌تواند مشکلات ترافیکی را تشدید کند.

رحیمی در پایان تأکید کرد: هنوز تصمیم نهایی درباره این موضوع در شورای شهر کرج اتخاذ نشده است و لایحه شهرداری باید در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و سپس در صحن شورا به رأی گذاشته شود.