شورای شهر کرج بر سر دو راهی حفظ پارک تاجیکستان یا انتقال سینما هجرت

خبرنگار گزاری مهر ، گروه استان ها- حمیدرضا عبدالمنافی: لایحه شهرداری کرج مبنی بر تملک سینما هجرت و واگذاری بخشی از زمین پارک تاجیکستان به عنوان معوض به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز، در جلسه رسمی ۲۴۴ شورای اسلامی شهر کرج با موج انتقادات گسترده اعضا روبه‌رو شد.

سرانجام این لایحه بدون اخذ رأی، به کمیسیون تلفیق شورا ارجاع داده شد تا با حضور رئیس حوزه هنری بار دیگر بررسی شود.

این لایحه به شماره ۹۱/۳۰۵۴۵ مورخ ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ به شورا ارسال شده است. بر اساس آن، قطعه زمینی با ارزش کارشناسی ۱۸۰ میلیارد تومان در پشت پارک تاجیکستان کرج - که کاربری فضای سبز دارد - به حوزه هنری واگذار می‌شود تا در ازای تملک سینما هجرت با ارزش کارشناسی ۹۰ میلیارد تومان، مجموعه‌ای سینمایی-فرهنگی احداث شود.

اختلاف ۹۰ میلیارد تومانی میان ارزش زمین واگذارشده و قیمت کارشناسی سینما هجرت، که شهرداری آن را به عنوان تخفیف در نظر گرفته، از جمله اصلی‌ترین محورهای اعتراض اعضای شورا در جلسه یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ بود.

سینما هجرت بیش از نیم قرن حافظه فرهنگی کرج

سینما هجرت، قدیمی‌ترین سینمای کرج، فعالیت خود را در سال ۱۳۴۷ با نام «سینما کاج» آغاز کرد و پس از انقلاب اسلامی با نام «سینما هجرت» به کار ادامه داد.

این سینما زیرمجموعه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است و در حال حاضر دایر و فعال است.

در سال ۱۳۷۹ این مجموعه بازسازی شد و سالن جدیدی با نام «نصر» به آن افزوده شد که ظرفیت کل مجموعه را به بیش از ۸۰۰ نفر رساند.

طی دهه‌های گذشته، سینما هجرت میزبان اکران فیلم‌های مهم سینمای ایران، جشنواره فیلم فجر و رویدادهای فرهنگی استان البرز بوده است.

با این حال قرار گرفتن این مجموعه در محدوده طرح‌های توسعه شهری و فرسودگی ساختمان، موضوع انتقال و احداث پردیس سینمایی جدید را به یکی از مطالبات حوزه فرهنگ استان البرز تبدیل کرده است. شهرداری کرج در سال ۱۴۰۰ نیز از آمادگی برای تهاتر سینما هجرت با زمینی مناسب به منظور احداث پردیس سینمایی جدید خبر داده بود.

پارک تاجیکستان یک دهه در کانون مناقشه

پارک تاجیکستان به عنوان یکی از مهم‌ترین فضاهای سبز مرکز کرج، طی یک دهه گذشته بارها در کانون مناقشات مدیریت شهری قرار گرفته است.

این پارک که در مجاورت ساختمان مرکزی شهرداری کرج قرار دارد، یکی از معدود فضاهای سبز منطقه مرکزی شهر محسوب می‌شود. قرارگیری در پرترددترین نقطه کرج، استفاده روزانه شهروندان و کارکنان ادارات، و نقش آن در کاهش آلودگی هوا، این پارک را به فضایی حیاتی در محدوده‌ای با کمبود جدی سرانه فضای سبز تبدیل کرده است.

در سال ۱۳۹۵، حدود ۱۲۰۰ متر مربع از زمین این پارک با تغییر کاربری و به عنوان معوض به چند تن از صاحبان نفوذ شهری واگذار شد. یکی از آن قطعات متعلق به عضوی از شورای دوره چهارم بود.

پس از اعتراض شهروندان، دیوان عدالت اداری دستور توقف عملیات صادر کرد. شهرداری کرج برای فرونشاندن موج اعتراض‌ها، با ارسال لایحه‌ای در آذرماه ۱۳۹۵ اعلام کرد قصد دارد باغ موسوم به «حسین‌زاده» در ضلع جنوبی پارک را تملک و به پارک ملحق کند.

این باغ با پلاک ثبتی ۱۵۷/۳۵۹ که کاربری آن در طرح تفصیلی سبز و باغ بود، خریداری و به پارک افزوده شد. اکنون همین زمین است که شهرداری قصد دارد بخشی از آن را با تغییر کاربری به حوزه هنری واگذار کند.

نطق‌های مخالف؛ از اعتراض به تخفیف ۹۰ میلیاردی تا نگرانی از بار ترافیکی

فاطمه منعمی، عضو شورای شهر کرج، با تأکید بر غیرضروری بودن ورود شورا به حوزه ساخت سینما گفت: در هیچ جایی از شرح وظایف شورا ذکر نشده که باید برویم سینما بسازیم، اما بازگشایی راه مردم و رفع معضل ترافیک از وظایف مصرح ما است.

وی به چندگانگی چالش‌های ترافیکی در آن منطقه اشاره کرد. ساختمان مرکزی تأمین اجتماعی در حال احداث در بلوار بلال، ساختمان شهرداری، پیاده‌راه شاه‌عباسی و مراکز مذهبی متعدد پیش‌تر بار ترافیکی سنگینی به منطقه تحمیل کرده‌اند.

منعمی همچنین از وجود توافقات قبلی با یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای ساخت سینما در موقعیتی دیگر خبر داد و پرسید: وقتی سینمای دیگری دارد ساخته می‌شود، چه دلیلی دارد ۹۰ میلیارد تومان به حوزه هنری تخفیف بدهیم؟

انتقاد به بخشش ۹۰ میلیاردی از سرمایه عمومی

مجتبی حاجی قاسمی، دبیر و عضو دیگر شورا، با انتقاد تندی از مدل توافق پیشنهادی گفت که بخشیدن ۹۰ میلیارد تومان از دارایی عمومی شهر قابل توجیه نیست.

وی تأکید کرد: ما اونجایی که باید پول بگیریم نمی‌گیریم و اینجا که باید سرمایه شهر را نگه داریم، با دست باز می‌بخشیم.

حاجی قاسمی به فقدان تضمین اجرایی نیز اشاره کرد و گفت: سابقه پروژه‌هایی مانند کارخانه نوآوری نشان می‌دهد که بدون تعهد کتبی و ردیف بودجه مشخص، چنین توافق‌هایی به نتیجه نمی‌رسند.

وی همچنین گفت شهرداری بدهکاران چند صد میلیاردی دارد که هیچ پیگیری جدی برای وصول مطالبات از آن‌ها صورت نمی‌گیرد؛ در چنین شرایطی بخشیدن ۹۰ میلیارد تومان از اموال عمومی پذیرفتنی نیست.

سخنگوی شورا: سه اولویت همزمان و یک تعارض

علی قاسم‌پور، سخنگوی شورای شهر کرج، هم در جلسه و هم در نشست خبری پایان جلسه، سه اولویت متعارض این لایحه را تشریح کرد: کاربری فرهنگی (سینما)، کاربری فضای سبز، و بازگشایی معبر و رفع ترافیک میدان کرج.

قاسم‌پور توضیح داد که لایحه شهرداری بر تملک سینما هجرت با ارزش کارشناسی ۹۰ میلیارد تومان متمرکز است. قرار است زمینی در پشت پارک تاجیکستان با کاربری فضای سبز و ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان به حوزه هنری واگذار شود و شهرداری این اختلاف ۹۰ میلیارد تومانی را به عنوان تخفیف در نظر گرفته است.

سخنگوی شورا در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره امکان حفظ سازه قدیمی سینما هجرت گفت: آن سینما از نظر ایمنی مورد تأیید آتش‌نشانی نیست و سازه‌اش از نظر تاریخی فاقد ارزش ثبتی است، هرچند از ارزش نوستالژیک برای شهروندان برخوردار است.

قاسم‌پور در پایان تأکید کرد: نمی‌توان سرانه‌ای را فدای سرانه دیگر کرد؛ اهمیت سینما، فضای سبز و عبور و مرور شهروندان هر سه در یک سطح قرار دارند و نیاز به بررسی بیشتر در کمیسیون تخصصی دارند.

عضو شورا: فضای سبز ملک شخصی هیچ دستگاهی نیست

مریم قهرمانی، عضو شورا، با لحنی تند گفت: فضای سبز ملک شخصی هیچ دستگاهی نیست که بخواهد آن را ببخشد؛ نه به سینما، نه به جای دیگر.

وی از زحمات کسانی تقدیر کرد که پیش‌تر در برابر پروژه پیاده‌راه شاه‌عباسی ایستادگی کردند و اجرای آن را به ضرر مردم منطقه دانست.

قهرمانی در پایان از شهردار خواست که دو قطعه زمین باقی‌مانده در منطقه را هرچه سریع‌تر به فضای سبز و پارک تبدیل کند.

انتقاد به فقدان تعهد رسمی حوزه هنری

حجت‌الاسلام علیرضا سعیدی، از معدود اعضای موافق شورا، ضمن حمایت از اصل ساخت سینما، از عدم شفافیت در جزئیات توافق انتقاد کرد و گفت: باید بپرسیم این مجموعه چند ده میلیارد یا چند صد میلیارد تومان هزینه خواهد کرد و تعهد اجرایی مشخصی وجود دارد یا نه.

وی همچنین پرسید چرا سینما هجرت با قدمت ۶۰ تا ۷۰ ساله باید به این سادگی از دست برود.

حسین مهاجری، دیگر عضو موافق شورا، با رویکردی میانه‌تر گفت که بهتر است لایحه به کمیسیون تلفیق برگردد و شهرداری چند پلاک جایگزین از اراضی خود را به حوزه هنری پیشنهاد دهد تا در آن جلسه با حضور همه اعضا تصمیم‌گیری شود.

ذبیحی: طرف توافق از خدا می‌خواهد ۹۰ میلیارد بگیرد و برود

علی ذبیحی، عضو شورای شهر کرج، در نطق علنی خود در این جلسه اعلام کرد که در جلسه کمیسیون فرهنگی از نماینده طرف توافق شنیده که آن‌ها از خدا می‌خواهند ۹۰ میلیارد تومان بگیرند و بروند.

وی افزود: این در حالی است که قیمت واقعی زمین با احتساب تغییر کاربری ماده ۵، ۱۸۰ میلیارد تومان است و شهرداری بدون توجیه کافی این اختلاف را به عنوان تخفیف در نظر گرفته است.

ذبیحی پیشنهاد کرد زمین‌های جایگزین مانند شمال شرقی میدان جمهوری یا قسمتی از پارک جهان که تئاتر خیابانی در آن اجرا می‌شود، به حوزه هنری معرفی شود.

اکثریت اعضا با این زمین مشکل دارند نه با اصل سینما

عمار ایزدیار، عضو شورا، در جمع‌بندی بحث گفت: یک سوم سینماهای کشور در اختیار حوزه هنری است و این نهاد از طریق شرکت بهمن سبز در سراسر کشور سینماداری می‌کند؛ پس در این کار باتجربه است.

وی افزود اکثریت اعضای شورا با این زمین خاص مشکل دارند، نه با اصل ساخت سینما. اختلاف اصلی بر سر محل احداث پردیس جدید و نحوه واگذاری زمین معوض است، نه ضرورت توسعه زیرساخت فرهنگی در کرج.

ایزدیار پیشنهاد داد لایحه عودت داده شود و شهرداری با تشکیل یک کارگروه تخصصی، زمین مناسب‌تری با کاربری فرهنگی پیشنهاد دهد و با قیمت واقعی روز ارزیابی شود.

صدای اعتراض مردم و فعالان محیط زیست به شورا رسید

پیش از این جلسه، حامیان فضای سبز البرز طی نامه‌ای رسمی به شورای اسلامی شهر کرج، خواستار جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری فضای سبز در این منطقه شدند.

در این نامه تصریح شده که مناطق ۲ و ۹ شهرداری کرج از نظر سرانه فضای سبز جزو فقیرترین مناطق شهر محسوب می‌شوند.

نامه همچنین هشدار داد که وجود مراکز متعددی چون مهدیه کرج، حسینیه‌های مختلف، ساختمان مرکزی شهرداری، درمانگاه دیالیز و ساختمان در حال احداث تأمین اجتماعی در بلوار بلال، آینده‌ای نگران‌کننده از نظر اجتماعی و ترافیکی برای این منطقه رقم خواهد زد.

پرونده به کمیسیون تلفیق رفت

مسعود محمدی، رئیس شورای شهر کرج، در پایان جلسه اعلام کرد که لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود و رئیس حوزه هنری نیز به این جلسه دعوت خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه شورا برای سینما شهر تصمیم می‌گیرد نه برای منافع شخص خاصی، گفت: جلسه به صورت محرمانه برگزار خواهد شد تا فضای مناسب‌تری برای تبادل نظر فراهم باشد.

شهردار کرج و رئیس حوزه هنری البرز پاسخگو نبودند

مهرداد کیانی، شهردار کرج، با اینکه به همراه معاونین خود در جلسه حضور داشت، در تمام مدت مذاکرات سکوت اختیار کرد و هیچ سخنی نگفت.

وی در پایان جلسه نیز در جمع خبرنگاران حاضر نشد. خبرگزاری مهر آماده شنیدن نظرات و موضع رسمی شهردار کرج درباره این لایحه است.

محمد مهرابی، رئیس حوزه هنری استان البرز نیز در جلسه حضور نداشت؛ این در حالی است که اعضای شورا بارها به اصرار وی برای دریافت همین زمین مشخص اشاره کردند. خبرگزاری مهر آماده دریافت واکنش و توضیحات حوزه هنری استان البرز درباره این موضوع است.

سرنوشت پارک تاجیکستان و پرونده سینما هجرت به جلسه کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج موکول شد؛ جلسه‌ای که با حضور رئیس حوزه هنری و تمامی اعضای شورا برگزار خواهد شد و قرار است پیشنهادهای جایگزین برای زمین معوض نیز در آن مطرح شود.

نتیجه این کمیسیون در نهایت به صحن علنی شورا بازخواهد گشت تا درباره آینده یکی از قدیمی‌ترین سینماهای کرج و یکی از معدود فضاهای سبز مرکز شهر، تصمیم نهایی گرفته شود.