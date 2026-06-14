به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر احمدی ظهر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به پیگیریهای استاندار از طرحهای عمرانی، اظهار کرد: برای سال ۱۴۰۵ ساخت ۷۰۰ خانه برای خانوادههای کمدرآمد و نیازمند ساکن در مناطق روستایی و شهرهای کوچک (زیر ۲۵ هزار نفر) پیشبینی شده که عملیات اجرایی گروهی از آنها آغاز یافته است.
وی افزود: در هفته دولت پیشرو نیز دو هزار واحد مسکونی در روستاهای استان آماده تحویل به متقاضیان خواهد شد که با حمایتهای استاندار محقق گردیده است.
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران در تشریح وضعیت یک پروژه شاخص روستایی، گفت: مجتمع ۶۲ واحدی روستای تیرکلا هماکنون در مرحله نازککاری قرار دارد. تلاش میکنیم این پروژه را تا دهه فجر امسال افتتاح کنیم، در غیر این صورت آیین بهرهبرداری آن به فروردین ۱۴۰۶ (سالروز تأسیس حساب ۱۰۰ امام خمینی) موکول خواهد شد.
احمدی تأکید کرد: برای سایر واحدهای مصوب نیز زمین لازم تأمین شده و روند اجرایی طرحها بدون وقفه دنبال میشود.
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