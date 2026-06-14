به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تجاوز غیرقانونی رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت که با نقض توافق آتش بس روی داد، وبگاه آکسیوس در خصوص محورهای رایزنی رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اشغالگران صهیونیست، ادعا کرد: ترامپ به نتانیاهو گفت که امضای توافق با ایران طبق برنامه پیش می‌رود، علیرغم بمباران بیروت توسط اسرائیل و تهدید تهران به تلافی.

این وبگاه مدعی شد: ترامپ گفت که نمی‌دانم چرا نتانیاهو به بیروت حمله کرد و این موضوع مرا عصبانی کرد. من هم به او گفتم که او عقل ندارد. به نتانیاهو گفتم که از حمله به بیروت عصبانی هستم و او کاملاً فاقد درک صحیح است.

این ادعای ترامپ در حالی است که منابع مختلف تاکید کرده اند که حمله‌های رژیم صهیونیستی به بیروت با هماهنگی ترامپ صورت می‌گیرد؛ اما پس از آن بلافاصله بازی پلیس خوب و پلیس بد آغاز شده است و ترامپ می کوشد خود را از جنایت های صهیونیست ها تبرئه کند.