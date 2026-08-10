لزوم پایداری عرضه و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین کالا در ازنا

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای پایش مستمر بازار و اطمینان از عرضه مناسب و مطلوب کالاهای اساسی، هیئتی متشکل از مسئولان و کارشناسان حوزه بازرگانی و بازرسی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با حضور صادق رحمتی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا، روز دوشنبه ضمن برگزاری نشست نظارتی، از واحدهای توزیع کالاهای اساسی، کارخانه تولید آرد و واحدهای خبازی شهرستان بازدید کردند.
بررسی وضعیت بازار و زنجیره تأمین
در نخستین بخش از این برنامه، مجید جوادی، معاون بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، به همراه جواد احمدپور، مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و منصور بیرانوند، رئیس اداره تنظیم بازار، با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا دیدار و درباره آخرین وضعیت بازار شهرستان گفتوگو کردند.
این نشست با محوریت بررسی موجودی انبارها، وضعیت قیمتگذاری، روند توزیع نهادهها و کالاهای اساسی و چالشهای موجود در مسیر تأمین و عرضه محصولات برگزار شد.
معاون بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در این نشست بر ضرورت نظارت دقیق و مستمر بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: حضور تیمهای نظارتی در شهرستانها تنها با هدف برخورد با تخلفات نیست، بلکه شناسایی مشکلات و چالشهای موجود در مسیر توزیع و ارائه راهکارهای حمایتی برای جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی بازار نیز از اهداف مهم این بازدیدهاست.
تأکید بر صیانت از حقوق مصرفکنندگان
جواد احمدپور، مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی، نیز با اشاره به اهمیت فعالیتهای نظارتی، بر ضرورت صیانت از حقوق مصرفکنندگان و رعایت استانداردهای فنی و بهداشتی در عرضه محصولات تأکید کرد.
وی در جریان این نشست، اطلاعات و آمار مربوط به وضعیت بازار شهرستان ازنا را دریافت و روند فعالیت واحدهای عرضه کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار داد.
بازرسی میدانی از واحدهای عرضه کالا
در ادامه این برنامه، هیئت نظارتی استان با حضور در سطح بازار شهرستان ازنا، بازرسیهای میدانی از واحدهای مختلف را انجام دادند.
در این بازدیدها، بهصورت تصادفی از واحدهای خردهفروشی، مراکز توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی، واحدهای خبازی و فروشگاههای عرضه سموم و نهادههای کشاورزی بازدید شد.
بازرسان در جریان این بررسیها، موارد مختلفی از جمله قیمت و برچسب کالا، تاریخ تولید و انقضا، سلامت و تازگی محصولات، انطباق قیمت فروش با نرخنامههای مصوب، کیفیت کالاها، شرایط انبارداری و نحوه نگهداری و ذخیرهسازی محصولات را مورد ارزیابی قرار دادند.
همچنین در جریان بازدیدها، با صاحبان واحدهای صنفی و فعالان اقتصادی گفتوگو و بر ضرورت همکاری بخش خصوصی با دستگاههای نظارتی برای حفظ ثبات بازار و جلوگیری از بروز اختلال در روند عرضه کالاهای اساسی تأکید شد.
هدف نهایی؛ آرامش و ثبات در بازار
صادق رحمتی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا، نیز در حاشیه این برنامه یکروزه با اشاره به اهمیت نظارت در فرآیند توسعه اظهار کرد: ترکیب نشستهای مدیریتی با بازدیدهای میدانی، امکان شناسایی دقیقتر مشکلات و تصمیمگیری مؤثرتر برای رفع چالشهای موجود را فراهم میکند.
وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ازنا از برنامههای منظم و هدفمند نظارتی که با رویکرد بررسی همزمان مسائل مدیریتی و میدانی انجام میشود، استقبال میکند.
رحمتی تصریح کرد: هدف نهایی این اقدامات، ایجاد آرامش در بازار، حفظ حقوق مصرفکنندگان و اطمینانبخشی به مردم درباره پایداری و سلامت زنجیره تأمین کالاهای اساسی است.
وی خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار و روند توزیع کالاهای اساسی با رعایت کامل ضوابط و موازین قانونی ادامه خواهد داشت و دستگاههای مسئول تلاش میکنند با پایش مستمر، زمینه عرضه مطلوب و ثبات بیشتر بازار را فراهم کنند.
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