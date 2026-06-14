لاپید: توافق ایران و آمریکا «شکست بزرگ نتانیاهو» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس، یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی ضمن اظهاراتی در واکنش به احتمال امضای توافق بین ایران و آمریکا و آتش بس در منطقه گفت که توافق در حال شکل‌گیری هیچ یک از اهداف جنگ اسرائیل را محقق نمی‌کند. حاکمیت ایران باقی است، برنامه موشکی همچنان پابرجاست، و ایران قادر است برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کند.

لاپید این توافق را «یک شکست کامل برای نتانیاهو» دانست و تاکید کرد که این توافق رژیم صهیونیستی را به کشوری وابسته تبدیل می‌کند که دستورالعمل‌ها را در مورد امنیت ملی خود از دیگران دریافت می‌کند.

وی تصریح کرد که هیچ کنفرانس مطبوعاتی، هیچ کمپین تبلیغات رسانه‌ای و هیچ ویدیوی هوش مصنوعی این شکست را پنهان نخواهد کرد.

از سوی دیگر وب‌ سایت عبری زبان «والا» نوشت بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی، دونالد ترامپ را به جنگ کشاند، اما در مقابل چیزی جز هفته‌ها توهین، فریاد و مشکلات پیش از انتخابات به دست نیاورد.