به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اراضی ملی و دولتی استان قم با هدف فراهم کردن بستر لازم برای اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی اختصاص یافته است و در مجموع ۴۸۰۰ هکتار برای اجرای این طرح‌ها در نظر گرفته شده که از این میزان تاکنون یک‌هزار و ۶۵۰ هکتار وارد مرحله واگذاری شده است.



وی افزود: فرآیند واگذاری اراضی اختصاص یافته برای طرح‌های خورشیدی از طریق تنظیم قراردادهای اجاره انجام شده و این اراضی در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار گرفته است که اجرای طرح‌های مربوط به تولید انرژی خورشیدی را دنبال می‌کنند.



مرتضوی ادامه داد: یکی از محورهای مهم فعالیت مدیریت امور اراضی، ساماندهی نحوه استفاده از اراضی ملی و دولتی و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری اقتصادی و هدفمند از این ظرفیت‌هاست که واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های مختلف اقتصادی نیز در همین چارچوب انجام می‌شود.



وی گفت: درآمد حاصل از اجاره اراضی واگذار شده نیز به خزانه دولت واریز می‌شود و در سال جاری از این محل مبلغ ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان وصول شده است.



مدیر امور اراضی استان قم بیان کرد: واگذاری اراضی صرفاً به حوزه انرژی خورشیدی محدود نمی‌شود و در سال ۱۴۰۵ نیز ۱۲ مورد واگذاری در بخش اراضی کشاورزی انجام شده است که در مجموع نزدیک به ۸۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی استان را شامل می‌شود.



مرتضوی افزود: اراضی واگذار شده در سال جاری برای اجرای طرح‌های متنوعی از جمله فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، مرغداری، صنایع تبدیلی و همچنین طرح‌های مرتبط با انرژی خورشیدی اختصاص یافته است.



وی ادامه داد: مدیریت امور اراضی در فرآیند واگذاری، ظرفیت اراضی ملی و دولتی را متناسب با نوع طرح و اهداف پیش‌بینی شده در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد تا امکان اجرای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در چارچوب ضوابط مربوط فراهم شود.



مرتضوی با اشاره به نقش واگذاری اراضی در پشتیبانی از طرح‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: استفاده هدفمند از زمین‌های دولتی می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های مختلف اقتصادی را فراهم کند و به همین دلیل حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی از محورهای مورد توجه در این فرآیند است.



وی گفت: در کنار واگذاری زمین، موضوع حفظ کاربری اراضی و نظارت بر نحوه استفاده از زمین نیز از وظایف مهم مدیریت امور اراضی به شمار می‌رود و فرآیندهای مربوط به تغییر کاربری نیز در چارچوب ضوابط قانونی پیگیری می‌شود.



مدیر امور اراضی استان قم افزود: نظارت بر اراضی پس از واگذاری نیز در دستور کار قرار دارد تا اجرای طرح‌ها مطابق اهداف و شرایط تعیین شده دنبال شود و اراضی واگذار شده در مسیر پیش‌بینی شده مورد استفاده قرار گیرد.



نظارت بر اجرای طرح‌ها پس از واگذاری ادامه دارد



مرتضوی اظهار کرد: مدیریت امور اراضی علاوه بر انجام فرآیندهای مربوط به واگذاری زمین، مسئولیت‌هایی در زمینه حفظ کاربری اراضی و صدور مجوزهای تغییر کاربری دارد و این مأموریت‌ها در کنار یکدیگر دنبال می‌شود.



وی افزود: واگذاری اراضی ملی و دولتی با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد امکان اجرای طرح‌های اقتصادی انجام می‌شود و در این مسیر، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود اراضی استان مورد توجه قرار دارد.



وی ادامه داد: طرح‌هایی که در اراضی واگذار شده اجرا می‌شوند، پس از واگذاری نیز تحت نظارت قرار دارند و روند اجرای آنها از سوی مجموعه مدیریت امور اراضی پیگیری می‌شود.



مرتضوی بیان کرد: مجموع اقدامات انجام شده در زمینه واگذاری اراضی، در راستای استفاده مناسب از ظرفیت زمین‌های ملی و دولتی و فراهم کردن زمینه برای اجرای فعالیت‌های مختلف اقتصادی، تولیدی و کشاورزی صورت می‌گیرد.



نیروگاه خورشیدی روستای صرم نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است



در حاشیه تور رسانه‌ای، جمعی از خبرنگاران از یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۵۴ کیلووات در روستای صرم از توابع بخش کهک بازدید کردند که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شده است.



این نیروگاه یکی از طرح‌های اجرا شده در حوزه انرژی خورشیدی در استان قم است که در چارچوب ظرفیت‌های ایجاد شده برای توسعه این بخش مورد بازدید خبرنگاران قرار گرفت.



همچنین در جریان این بازدید رسانه‌ای، خبرنگاران از اراضی واگذار شده برای اجرای طرح مرغداری نیز بازدید کردند و از نزدیک در جریان بخشی از فرآیند واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های اقتصادی قرار گرفتند.



مدیریت امور اراضی استان قم در کنار اختصاص اراضی برای طرح‌های انرژی خورشیدی، واگذاری زمین برای فعالیت‌هایی همچون کشاورزی، دامداری، مرغداری و صنایع تبدیلی را نیز دنبال می‌کند تا ظرفیت اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.