به گزارش خبرگزاری مهر، فاکس نیوز در گزارشی در خصوص رایزنی میان ترامپ و نتانیاهو (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) فاش کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا (در این رایزنی) گفت که ظرف ۲ تا ۳ ساعت آینده توافقی با ایران امضا خواهد شد. ترامپ گفت که من از نتانیاهو درباره حملات ساعاتی پیش اسرائیل علیه حزب الله در شهر بیروت پایتخت لبنان سوال کردم.

فاکس نیوز که رسانه ای نزدیک به جمهوریخواهان در آمریکا است و دروغ ها و تنش آفرینی های آنان را توجیه می کند، افزود: ترامپ به نتانیاهو گفت که چه غلطی داری می‌کنی (!)؛ او از اسرائیل خواست از حملات بیشتر علیه حزب الله خودداری کرده تا مانع از برهم خوردن دستیابی به این توافق (میان تهران و واشنگتن) شود!

فاکس نیوز اضافه کرد: اسرائیل اکنون خود را برای احتمال شلیک موشک‌های بالستیک ایران آماده می‌کند.

این رسانه سپس خاطرنشان کرد: ترامپ به فاکس نیوز گفت که از ایران خواهد خواست تا (به تلافی نقض آتش بس و به دلیل ادامه تجاوزهای اشغالگران صهیونیست علیه لبنان) به سمت اسرائیل موشک شلیک نکند، چرا که افق امضای این توافق برای امشب امکان‌پذیر است! همه این موضوعات در ارتباط با رایزنی‌های اخیر برای دستیابی به توافقی است که در مراحل پایانی قرار دارد. رئیس جمهور ترامپ در اواسط هفته (به وقت محلی) درباره حملات صحبت کرد.

این در حالیست که ترامپ در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی های خود در سیاست های داخلی و خارجی اش، در تلاش برای دست‌آوردسازی است و به صورت عوام فریبانه ای می کوشد این طور نشان دهد که توافق مورد نظرش با ایران نزدیک بوده و نتانیاهو نباید آن را خراب کند!